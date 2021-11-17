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Тимур Дандыбаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК

17 Ноября 2021 11:26
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Тимур Дандыбаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Дандыбаев Тимур Турарович освобожден от должности заместителя Министра обороны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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