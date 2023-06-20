Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всемирно известный режиссер Тимур Бекмамбетов пригласил казахстанских политиков и руководителей регионов принять участие в его волонтерском проекте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы живем во время глобальной цифровой трансформации мира. Сейчас деятельность многих творческих личностей становится одним из основных драйверов экономики. Создание контента становится все более важным, чем добыча нефти. Об этом можно судить по тому, что креативные компании становятся все более дорогими, влиятельными, чем нефтедобывающие, геологические, машиностроительные компании. Креативная индустрия растет намного быстрее», - сказал Тимур Бекмамбетов в рамках Международного форума волонтеров, проходящего в эти дни в столице.

Он рассказал о своем волонтерском опыте.

«Сейчас мы наблюдаем очень большой дефицит кадров в индустрии клипов. Мы начали снимать мультипликационный фильм два года назад. Тогда мы увидели, что по всему миру нет очень качественных аниматоров. И мы обратились к программе обучения специалистов цифровым навыкам. Первое, что пришло мне в голову, это то, что мне нужен был цифровой аниматор, который мог бы управлять 3D-персонажем. На подготовку актера уходит немало ресурсов. Потенциал специалиста цифрового мира, на котором построено столько ресурсов, не используется. Таким образом, мы разработали программу, которая обучает актеров аниматорской деятельности. Такую программу мы запустили в Атырауской области. Аниматоры, прошедшие обучение в этом центре, могут работать в аниматорской компании в Лос-Анджелесе. Мы запустили программу. Сейчас эта программа работает при поддержке различных структур. Например, этот проект поддерживает государство в Узбекистане. В Турции поддерживается большой медиагруппой. В Татарстане помогают нефтяные компании. Мы открываем такую школу по всему миру. Самая главная проблема, с которой мы столкнулись в то время, заключалась в том, что актеры, живущие в регионах, думают, что не могут быть частью глобального движения», - говорит он.

Для того, чтобы внушить уверенность в себе таким людям, необходимо вывести известных казахстанцев перед родным народом и провести встречи.

«Я сам вырос в Атырау. Знакомые высказали одну хорошую мысль, которая заключается в том, что люди из регионов могут служить примером для молодежи на периферии. Очень много казахстанцев, которые вышли из малых населенных пунктов Казахстана и добились больших успехов. Есть Сауле Омарова из Уральска. Есть казахстанец по имени Санжар Тайжан, который участвует в проектах Илона Маска. Идея этой волонтерской инициативы-пригласить таких людей на родину и рассказать о своем опыте землякам. Тем самым можно привить уверенность в себе людям в регионе. Это строится на рассказах людей, которые более успешны и понимают возможности будущего. Поэтому, пользуясь этой трибуной, хочется призвать заинтересованных людей, политиков, руководителей регионов к проекту. Надеюсь, что миссия, которая вдохновит людей и соединит их с глобальными процессами, будет реализована совместно», - сказал Тимур Бекмембетов.