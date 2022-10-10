Тимофей Скатов выиграл первый «Челленджер» в карьере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Тимофей Скатов стал победителем «Челленджера» в итальянской Парме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В финале Тимофей, занимавший в мировом рейтинге 209-е место, обыграл словака Йозефа Ковалика (156 АТР) со счетом 7:5, 6:7 (2:7), 6:4. За 3 часа и 10 минут матча Тимофей реализовал четыре брейк-пойнта из десяти.

«Это невероятное чувство — выиграть свой первый титул. В прошлом и в этом году было много взлетов и падений, но очень горжусь тем, что переборол это. Хочу выразить слова благодарности моим родителям, тренеру и, конечно же, Федерации тенниса Казахстана за постоянную заботу и поддержку», - сказал после матча Тимофей Скатов.

За победу в Парме 21-летний Скатов получит 125 рейтинговых очков и 18 290 евро призовых. По итогам «Челленджера» в Италии казахстанец впервые в карьере в понедельник, 10 октября, поднимется на рекордное для себя 152 место в обновленном рейтинге АТР.





Фото: ФТК.