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    23:41, 09 Октябрь 2022 | GMT +6

    Тимофей Скатов выиграл первый «Челленджер» в карьере

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Тимофей Скатов стал победителем «Челленджера» в итальянской Парме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В финале Тимофей, занимавший в мировом рейтинге 209-е место, обыграл словака Йозефа Ковалика (156 АТР) со счетом 7:5, 6:7 (2:7), 6:4. За 3 часа и 10 минут матча Тимофей реализовал четыре брейк-пойнта из десяти.

    «Это невероятное чувство — выиграть свой первый титул. В прошлом и в этом году было много взлетов и падений, но очень горжусь тем, что переборол это. Хочу выразить слова благодарности моим родителям, тренеру и, конечно же, Федерации тенниса Казахстана за постоянную заботу и поддержку», - сказал после матча Тимофей Скатов.
    За победу в Парме 21-летний Скатов получит 125 рейтинговых очков и 18 290 евро призовых. По итогам «Челленджера» в Италии казахстанец впервые в карьере в понедельник, 10 октября, поднимется на рекордное для себя 152 место в обновленном рейтинге АТР.


    Фото: ФТК.

    Теги:
    Спорт Теннис для mail.ru
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