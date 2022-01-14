+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 433.69 EUR 497.4
RUB 5.81 CNY 68.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тимофей Скатов впервые в карьере сыграет в основной сетке Большого шлема

14 Января 2022 09:24
Поделиться:
Тимофей Скатов впервые в карьере сыграет в основной сетке Большого шлема

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов впервые в карьере сыграет в основной сетке Большого шлема, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Новости по теме
Юлия Галышева преодолела квалификацию ЭКМ по фристайл-могулу
Казахстанский теннисист вышел в 1/4 финала турнира в Австралии ЭКМ по фристайл-акробатике: Акмаржан Калмурзаева преодолела квалификацию Матч КХЛ «Витязь» - «Барыс» отменен

Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Отметим, что во второй партии наш спортсмен проигрывал 2:5 и португалец подавал на сет, но Скатову удалось сделать обратный брейк, довести игру до тай-брейка и победить.

Для Скатова это дебютный взрослый турнир серии Grand Slam. Ранее уроженец Петропавловска выступал лишь на юниорских «Шлемах», где его лучшим показателем был выход в полуфинал US Open-2017.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Юлия Галышева преодолела квалификацию ЭКМ по фристайл-могулу
Казахстанский теннисист вышел в 1/4 финала турнира в Австралии
ЭКМ по фристайл-акробатике: Акмаржан Калмурзаева преодолела квалификацию
Матч КХЛ «Витязь» - «Барыс» отменен
Популярное
1 Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
2 Ужесточение карантина ждет с 14 января жителей Акмолинской области
3 Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК
4 Талгат Калиев высказался о моратории на повышение зарплат чиновников и депутатов
5 Президент РК поручил Правительству решить волнующие население вопросы - Берик Абдыгалиулы
6 О результатах розыска лиц, причастных к террористическим актам, сообщили в КНБ РК
Читайте также
Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
Ужесточение карантина ждет с 14 января жителей Акмолинской области
Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК
Талгат Калиев высказался о моратории на повышение зарплат чиновников и депутатов
Президент РК поручил Правительству решить волнующие население вопросы - Берик Абдыгалиулы
О результатах розыска лиц, причастных к террористическим актам, сообщили в КНБ РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив