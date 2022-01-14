Тимофей Скатов впервые в карьере сыграет в основной сетке Большого шлема

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов впервые в карьере сыграет в основной сетке Большого шлема, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Отметим, что во второй партии наш спортсмен проигрывал 2:5 и португалец подавал на сет, но Скатову удалось сделать обратный брейк, довести игру до тай-брейка и победить.

Для Скатова это дебютный взрослый турнир серии Grand Slam. Ранее уроженец Петропавловска выступал лишь на юниорских «Шлемах», где его лучшим показателем был выход в полуфинал US Open-2017.