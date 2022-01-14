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Тимофей Скатов впервые в карьере сыграет в основной сетке Большого шлема
14 Января 2022 09:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов впервые в карьере сыграет в основной сетке Большого шлема, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
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Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Отметим, что во второй партии наш спортсмен проигрывал 2:5 и португалец подавал на сет, но Скатову удалось сделать обратный брейк, довести игру до тай-брейка и победить.
Для Скатова это дебютный взрослый турнир серии Grand Slam. Ранее уроженец Петропавловска выступал лишь на юниорских «Шлемах», где его лучшим показателем был выход в полуфинал US Open-2017.
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