Тимофей Скатов вышел в полуфинал челленджера в Италии

Казахстанский теннисист, 189-я ракетка мира Тимофей Скатов вышел в полуфинал челленджера в Перудже (Италия), передает Kazinform.

В четвертьфинале казахстанский спортсмен обыграл 178-ю ракетку мира, итальянца Марко Чеккинато. До этого соперники встречались между собой дважды, и в обоих матчах победу одерживал Чеккинато. На этот раз оба сета завершились со счетом 6:4 в пользу Скатова.

В напряженном поединке, продолжавшемся более двух часов, Скатов выполнил 1 эйс и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Чеккинато отметился 2 эйсами и сделал 4 брейка, использовав 4 из 12 брейк-пойнтов.

В полуфинале Тимофей Скатов встретится с победителем матча между португальцем Энрике Рошей и швейцарцем Реми Бертолой.

Призовой фонд турнира в Перудже составляет 203 900 евро, а победитель соревнований получит 125 рейтинговых очков.

На пути к полуфиналу Скатов провел два тяжелых матча. В первом круге он обыграл литовца Вилиуса Гаубаса (133-й) — 4:6, 6:4, 6:2, а затем в драматичном поединке победил представителя Тайваня Чунь-Хсин Цзэна (181-й) — 6:7, 7:6, 7:6.

Напомним, теннисистка Анна Данилина вышла в финал «Ролан Гаррос».