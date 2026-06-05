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    Тимофей Скатов вышел в полуфинал челленджера в Италии

    Казахстанский теннисист, 189-я ракетка мира Тимофей Скатов вышел в полуфинал челленджера в Перудже (Италия), передает Kazinform. 

    Тимофей Скатов вышел в полуфинал челленджера в Италии
    Фото: ФТК

    В четвертьфинале казахстанский спортсмен обыграл 178-ю ракетку мира, итальянца Марко Чеккинато. До этого соперники встречались между собой дважды, и в обоих матчах победу одерживал Чеккинато. На этот раз оба сета завершились со счетом 6:4 в пользу Скатова.

    В напряженном поединке, продолжавшемся более двух часов, Скатов выполнил 1 эйс и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Чеккинато отметился 2 эйсами и сделал 4 брейка, использовав 4 из 12 брейк-пойнтов.

    В полуфинале Тимофей Скатов встретится с победителем матча между португальцем Энрике Рошей и швейцарцем Реми Бертолой.

    Призовой фонд турнира в Перудже составляет 203 900 евро, а победитель соревнований получит 125 рейтинговых очков.

    На пути к полуфиналу Скатов провел два тяжелых матча. В первом круге он обыграл литовца Вилиуса Гаубаса (133-й) — 4:6, 6:4, 6:2, а затем в драматичном поединке победил представителя Тайваня Чунь-Хсин Цзэна (181-й) — 6:7, 7:6, 7:6.

    Напомним, теннисистка Анна Данилина вышла в финал «Ролан Гаррос».

    Спорт Италия Казахстан Теннис
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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