Теннисистка Анна Данилина вышла в финал «Ролан Гаррос»

Лидер женской команды Казахстана по теннису в парном разряде Анна Данилина пробилась в финал турнира «Ролан Гаррос» в Париже (Франция), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

В полуфинале Анна Данилина и Александра Крунич (Сербия) сыграли против дуэта Сюко Аояма (Япония)/Энь Шуо Лян (Тайбэй).

Матч за выход в финал продлился два сета. Данилина и Крунич выиграли встречу со счетом 7:5, 6:2.

В решающей игре Анне Данилиной и Александре Крунич будут противостоять Тэйлор Таунсенд (США) и Катерина Синякова (Чехия).