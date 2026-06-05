KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Теннисистка Анна Данилина вышла в финал «Ролан Гаррос»

    Лидер женской команды Казахстана по теннису в парном разряде Анна Данилина пробилась в финал турнира «Ролан Гаррос» в Париже (Франция), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Теннисистка Анна Данилина вышла в финал «Ролан Гаррос»
    Фото: НОК

    В полуфинале Анна Данилина и Александра Крунич (Сербия) сыграли против дуэта Сюко Аояма (Япония)/Энь Шуо Лян (Тайбэй).

    Матч за выход в финал продлился два сета. Данилина и Крунич выиграли встречу со счетом 7:5, 6:2.

    В решающей игре Анне Данилиной и Александре Крунич будут противостоять Тэйлор Таунсенд (США) и Катерина Синякова (Чехия).

     

     

    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Теннис
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор