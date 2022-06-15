15 Июня 2022 22:30

TikTok поддержит креативных казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - TikTok запустил программу развития талантов для объединения и обучения креаторов платформы в Казахстане. Об этом сообщила PR-директор TikTok в Восточной Европе и Азии Кристина Еремеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что в прошлом году в Восточной Европе был запущен фонд вдохновляющих креаторов. Авторы познавательных и вдохновляющих контентов могли получить вознаграждение.

«Что касается других рынков, то мы будем рассматривать такие возможности. Мы обязательно будем поддерживать креаторов в Казахстане, более того, мы уже начали это делать. У нас есть программа развития талантов. В рамках программы мы обучаем авторов делать качественный контент, а это дает возможность для заработка. Авторы контента, создающие интересные и качественные видео, могут получить не только любовь сообщества, но и интерес к сотрудничеству со стороны брендов. Это одна из наших ключевых задач. Поддержка авторов в Казахстане», - сказала Кристина Еремеева.

Генеральный директор Global Business Solutions, TikTok в Восточной Европе Анастасия Панина подчеркнула, что TikTok в Казахстане объединяет живое, уникальное и многогранное сообщество людей разного возраста, занятий и профессий, имеющих самые разные увлечения и интересы.

По ее словам, с помощью платформы казахстанцы продвигают разные сферы: науку, образование. В качестве примера, она упомянула учителя химии из Алматы Улана Усенова.

Она также добавила, что в мае платформа запустила проект #УчисьвТикТокКазахстан при поддержке Министерства образования и науки РК, который уже завоевал популярность среди аудитории и собрал более 35 миллионов просмотров познавательных видеороликов.

Как сообщалось , TikTok намерен продвигать национальные театры и музеи Казахстана.

Платформой для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok на сегодня пользуются более 7 млн казахстанцев, а в мире - более миллиарда человек.

В прошлом году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение членов Совета АНК о создании TikTok проекта по истории страны.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин предложил ввести отдельные цены за просмотр видео в TikTok и YouTube.