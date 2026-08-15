TikTok лидирует по количеству контента с нецензурной лексикой

В Казахстане за последние два года на онлайн-платформах выявили 161 материал с нецензурной лексикой. По количеству удаленного контента лидирует TikTok. Об этом на запрос корреспондента агентства Kazinform сообщил председатель Комитета информации Министерства культуры и информации РК Алишер Мукажан.

По словам спикера, в ходе мониторинга, проведенного с 1 января 2025 года по 10 августа 2026 года, был выявлен 161 материал, содержащий нецензурную лексику. Из них 66 зарегистрированы в прошлом году, 95 — в текущем.

— По состоянию на 10 августа 2026 года из материалов, выявленных в 2025–2026 годах, удалено 62 противоправных материала. Из них 47 относятся к платформе TikTok, — сказал Алишер Мукажан.

Показатели остальных платформ значительно ниже. В Instagram удалено пять материалов, в Telegram и YouTube — три, в Facebook — два, а в Threads и ОК — по одному материалу.

— Министерство регулярно проводит мониторинг продукции средств массовой информации и онлайн-платформ, а также контролирует соблюдение требований законодательства. При выявлении нарушений принимаются меры по удалению противоправных материалов с интернет-ресурсов и онлайн-платформ, — сказал спикер.

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