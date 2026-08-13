Суд Алматы запретил работу сервиса знакомств «Дайвинчик»

Популярный сервис знакомств «Дайвинчик» заблокировали в Казахстане на основании решения Алатауского районного суда Алматы. Об этом сообщили в суде в ответ на запрос корреспондента Kazinform.

Из материалов судебного кабинета следует, что прокуратура Алатауского района провела мониторинг интернет-пространства, в ходе которого обнаружила Telegram-канал «Дайвинчик знакомства». Согласно материалам дела, его аудитория насчитывала более 16 млн зарегистрированных пользователей.

Проверка показала, что сервис не предусматривал возрастных ограничений и оставался доступным для несовершеннолетних. На платформе размещались анкеты детей и подростков, при этом система проверки возраста пользователей отсутствовала.

Исполнение судебного решения поручено Министерству информации и общественного развития, а также Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

— Решения суда направлены в уполномоченный орган для исполнения, — сообщили в суде.

Вместе с тем подробности расследуемых уголовных дел в суде не раскрыли. Там пояснили, что в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

Ранее ФСБ России заявляла, что украинские спецслужбы якобы использовали чат-бот «Дайвинчик/Leo» для вовлечения россиян, в том числе несовершеннолетних, в диверсионно-террористическую деятельность. По данным ведомства, с июля 2025 года были задержаны 46 пользователей сервиса в возрасте от 12 до 22 лет.