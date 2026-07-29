ФСБ России объявила Павла Дурова в международный розыск

Федеральная служба безопасности России заявила, что украинские спецслужбы использовали чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo» для вовлечения российских граждан, в том числе несовершеннолетних, в диверсионно-террористическую деятельность. В ведомстве также сообщили о предъявлении обвинения руководителю Telegram Павлу Дурову и объявлении его в международный розыск, передает агентство Kazinform.

По информации спецслужбы, с июля 2025 года в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в ряде других регионов России были задержаны 46 граждан в возрасте от 12 до 22 лет. Как утверждают в ФСБ, задержанные являлись пользователями чат-бота «Дайвинчик/Leo» и, по версии следствия, по заданиям украинских спецслужб совершали вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы, а также выполняли функции курьеров при переводе денежных средств.

По данным ведомства, сотрудники украинских спецслужб якобы знакомились с молодыми людьми через сервис «Дайвинчик», выдавая себя за девушек. После установления контакта собеседников просили отправить геолокацию предполагаемой встречи, приобрести билеты в кино или на концерты либо оплатить подарки по фишинговым ссылкам.

Как утверждает ФСБ, затем с пользователями связывались лица, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Им сообщали, что отправленные деньги якобы поступили на счета Вооруженных сил Украины, а переданные геоданные использовались для подготовки атак. После этого, по версии ведомства, под угрозой уголовного преследования молодых людей склоняли к совершению преступлений.

По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК РФ. Их исполнителям, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в соответствии с законодательством Российской Федерации. С учетом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы.

Также в ведомстве заявили, что 23 декабря 2025 года чат-бот «Дайвинчик/Leo» был внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. По утверждению ФСБ, администрация Telegram не удалила запрещенный контент и ряд каналов, чатов и ботов, которые, как считают в ведомстве, используются для противоправной деятельности.

Руководителю администрации «Telegram» П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск.

Напомним, в 2024 году Павла Дурова уже задерживали по ряду обвинений, среди которых — соучастие в администрировании сетевой платформы с целью совершения незаконных транзакций в составе преступной группы.