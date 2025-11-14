Дуров может свободно покидать Францию

По информации ТАСС, Павел Дуров добился от властей Франции снятия мер судебного контроля, которые ограничивали ему выезд из страны. Дуров больше не обязан регулярно отмечаться во французском полицейском участке, с него также полностью снимается заперт на выезд из страны.

Решение было принято 10 ноября.

24 августа 2024 года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по ряду обвинений, среди которых — соучастие в администрировании сетевой платформы с целью совершения незаконных транзакций в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере €500 тыс. По решению следственного судьи предприниматель был помещен под судебный контроль с обязательством внести залог в размере €5 млн. Также ему было предписано дважды в неделю являться в полицейский участок и запрещено покидать территорию Франции.

