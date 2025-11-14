РУ
    19:21, 13 Ноябрь 2025

    Дуров может свободно покидать Францию

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции — теперь он не обязан регулярно отмечаться во французском полицейском участке, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС. 

    Павел Дуров артында қалатын мұрасын 100-ден астам баласына тең бөлмек
    Фото: Euronews

    По информации ТАСС, Павел Дуров добился от властей Франции снятия мер судебного контроля, которые ограничивали ему выезд из страны. Дуров больше не обязан регулярно отмечаться во французском полицейском участке, с него также полностью снимается заперт на выезд из страны.

    Решение было принято 10 ноября.

    24 августа 2024 года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по ряду обвинений, среди которых — соучастие в администрировании сетевой платформы с целью совершения незаконных транзакций в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере €500 тыс. По решению следственного судьи предприниматель был помещен под судебный контроль с обязательством внести залог в размере €5 млн. Также ему было предписано дважды в неделю являться в полицейский участок и запрещено покидать территорию Франции.

    Ранее мы писали о том, что Павел Дуров назвал свой арест ошибкой французской полиции. 

