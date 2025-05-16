Тихая угроза мегаполиса: чем опасен городской шум в Астане

Что формирует шумовую картину Астаны?

Под понятием «городской шум» чаще всего подразумеваются постоянные и разнообразные звуковые воздействия, сопровождающие жизнь в мегаполисе. Это, прежде всего, непрекращающийся гул автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, работа строительной техники и дорожных машин, шум от вентиляционных и кондиционирующих систем, а также звуки, исходящие от предприятий, торговых точек и ночных заведений. К ним добавляются громкая музыка, крики, лай собак, работа бытовой техники и иные фоново присутствующие звуки, которые формируют характерную звуковую атмосферу города.

По данным статистики, Астана уже не первый год входит в число лидеров по темпам прироста населения среди городов страны — численность жителей достигла 1 544 142 человек.

Быстрый рост демографии требует соответствующего расширения городской инфраструктуры и жилищного фонда. Вслед за этим увеличиваются объемы строительства — а вместе с ними и уровень шума. Темпы застройки в столице продолжают расти: за 11 месяцев 2024 года было введено в эксплуатацию 3,6 млн квадратных метров жилья, а к концу года этот показатель достиг 4 млн.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Строительные работы и постоянный шум от техники — от забивки свай до работы кранов и бетономешалок — стали неотъемлемой частью повседневной городской среды.

Одним из значимых источников городского шума становится развитие транспортной инфраструктуры. С апреля по октябрь этого года в Астане проводится средний ремонт дорожного покрытия — работы сопровождаются перекрытием участков более 60 улиц, что неизбежно влечет за собой использование тяжелой техники и увеличение общего шумового фона.

Дополнительным фактором является продолжающееся строительство линии легкорельсового транспорта: на сегодняшний день завершено лишь 25% от общего объема работ, и стройка сопровождается характерным гулом оборудования и вибрацией.

В компании CTS отмечают, что уже на этапе строительства принимаются меры по снижению последующего шума от движения поездов.

— При строительстве применяется инновационная система рельсового крепления DTVII2-1, снижающая уровень шума и вибраций. Преимущества системы — снижение шума до 5–10 дБ, высокая износостойкость и адаптивность к различным условиям, — сообщили в компании.

Увеличение количества автотранспорта также значительно влияет на рост шумовой нагрузки в городе. Согласно данным Бюро национальной статистики РК, количество новых легковых автомобилей, зарегистрированных впервые, составило 31 149 единиц, в Астане — 4 300.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Следует отметить, что на магистралях Астаны элементы шумозащиты встречаются крайне редко. Например, шумозащитные экраны установлены лишь на участке столичного моста «Беласар» — это один из немногих случаев применения подобных конструкций в городской среде.

При этом, как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, само понятие «городской шум» в нормативно-правовых актах, регулирующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, официально не закреплено.

— Вместе с тем, согласно пункту 22 таблицы 2 приказа Министра здравоохранения РК от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», регламентированы допустимые уровни звукового давления (дБ) на территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, которые составляют 70 дБ в дневное и 60 дБ в ночное время, — говорится в ответе Комитета на запрос корреспондента агентства.

При этом пункт 8 статьи 113 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» возлагает на уполномоченные государственные органы функции по санитарно-эпидемиологическому мониторингу за уровнем шума. Также предусмотрено, что местные исполнительные органы обеспечивают разработку и внедрение шумовых карт, отражающих фактические акустические показатели в жилой застройке.

Результаты мониторинга в Астане

В течение 2024 года территориальным подразделением Комитета санитарно-эпидемиологического контроля по городу Астане проведено 417 замеров уровня шума (от источников шума: строительные площадки, вентиляция, деятельность увеселительных заведений и т. д.) в зонах жилой застройки. В 325 случаях зафиксировано превышение установленных нормативов.

Следует отметить, что научные исследования влияния шума на здоровье населения на республиканском уровне не проводились, что усложняет разработку обоснованных мер профилактики и управления рисками.

Мнение эксперта

Председатель Правления Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова подчёркивает, что шум является значимым физическим фактором воздействия на человека наряду с химическими и биологическими загрязнителями.

— Особенно остро это ощущается в крупных городах, таких как Астана. У нас есть утверждённый приказ Министерства здравоохранения от 2022 года, в котором указаны допустимые уровни шума в зависимости от вида деятельности. Например, самый низкий уровень устанавливается для творческих профессий — это 50 дБ. Такой уровень соответствует, например, атмосфере в библиотеке. Максимально допустимый уровень шума фиксируется на строительных площадках — он достигает 80 дБ. Это очень громко. Всё, что превышает 50–60 дБ, особенно при длительном воздействии, считается вредным для здоровья человека, — отмечает эксперт.

Фото из личного архива Лауры Маликовой

Она также подчёркивает, что шум оказывает влияние на интеллектуальные способности.

— Проводились различные исследования. К примеру, одни из таких показали, что дети, проживавшие вблизи железнодорожных путей, демонстрировали более низкие результаты в школе по сравнению со сверстниками. Учёные пришли к выводу, что шум действительно влияет на интеллектуальное развитие. Поэтому жителям не рекомендуется приобретать жильё вдоль магистральных улиц или железнодорожных путей. Кстати, рынок тоже это отражает — если проанализировать, квартиры в таких районах значительно дешевле, — добавляет она.

В качестве мер снижения негативного воздействия предлагается установка шумозащитных барьеров, ограничение движения транспорта в ночное время, контроль за нарушениями режима тишины.

— Необходима координация действий между Министерством здравоохранения, Министерством транспорта и инфраструктуры, акиматами и проектными организациями. Требуется внедрение стандартов акустического комфорта на уровне градостроительных и экологических норм, — подытожила Лаура Маликова.

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