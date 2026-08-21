«Тихая охота» по правилам — как собирать грибы в Бурабае и сохранить лес

В Бурабае продолжается грибной сезон — время, когда любители лесных прогулок отправляются на «тихую охоту», передает Kazinform.

Обычно сезон начинается с середины лета и продолжается до середины осени, а его интенсивность зависит от погодных условий, прежде всего от количества осадков и влажности почвы. В ГНПП «Бурабай» напоминают, что собирать грибы для личных нужд на территории национального парка разрешено, однако важно учитывать режим конкретного участка и соблюдать правила бережного поведения в лесу.

Фото: ГНПП «Бурабай»

На территории нацпарка отмечено 65 видов грибов, относящихся к 27 семействам. Наиболее широко представлены болетовые — 10 видов, а также строфариевые и сыроежковые — по семь видов. Среди них есть съедобные, несъедобные, ядовитые и редкие виды, и каждый выполняет свою роль в лесной экосистеме.

В нацпарке действуют разные режимы охраны. Сбор грибов разрешен в зоне ограниченной хозяйственной деятельности, а в заповедной зоне запрещен. Такие участки обозначены на местности специальными информационными баннерами, поэтому перед выходом на «тихую охоту» важно обращать внимание на установленные указатели и режим конкретной территории.

Фото: ГНПП «Бурабай»

Для личных нужд посетитель может собрать до 5 кг грибов без оформления лесного билета. Если объем сбора превышает 5 кг, необходимо предварительно оформить лесной билет. Сбор сверх установленного объема без соответствующего документа, а также в запрещенных местах является нарушением режима особо охраняемой природной территории и может повлечь штраф в размере 10 МРП для физических лиц.

Фото: ГНПП «Бурабай»

Перед поездкой проверить режим выбранного участка можно по схеме функционального зонирования на официальном сайте ГНПП «Бурабай» («Посетителям» — «Правила посещения ООПТ», — «Функциональное зонирование территории ГНПП «Бурабай»)

После того как место для сбора выбрано, важно соблюдать правила поведения непосредственно в лесу. Во время поиска грибов не следует разгребать или переворачивать лесную подстилку, ломать ветви, повреждать деревья и кустарники или выкапывать растения. Автомобилистам запрещено заезжать вне дорог общего пользования и разрешенных проездов — прокладывать собственный путь к грибному месту через лесную растительность нельзя.

Фото: ГНПП «Бурабай»

Собирать гриб рекомендуется аккуратно, не раскапывая почву и не повреждая участок вокруг него. То, что человек видит над землей, — лишь плодовое тело гриба. Основная часть организма — грибница — находится в почве и лесной подстилке и может существовать многие годы.

Многие грибы образуют микоризу — тесную связь грибницы с корнями деревьев и других растений. Через эту систему происходит обмен водой и питательными веществами. Поэтому гриб в лесу — часть сложной системы природных взаимосвязей.

Не стоит забывать и о лесной подстилке. Слой хвои, листьев и органических остатков помогает сохранять влагу и создает условия для жизни множества организмов. Его повреждение может привести к пересыханию почвы и нарушению естественной лесной среды.

Фото: ГНПП «Бурабай»

Как отмечают специалисты ГНПП «Бурабай», соблюдение этих правил помогает сохранить лесную экосистему и предотвратить повреждение природных комплексов.

Перезрелые грибы лучше оставить на месте: они продолжают выполнять биологическую функцию и участвуют в распространении спор. Не следует уничтожать и мухоморы или другие несъедобные виды. Для леса «ненужных» грибов не существует — они участвуют в разложении органического вещества, круговороте питательных элементов и образуют связи с растениями.

Особую осторожность следует проявлять с незнакомыми грибами. На территории ГНПП «Бурабай» ранее был обнаружен и предварительно определен клавариадельфус пестиковый (Clavariadelphus pistillaris) — вид, включенный в официальный перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов Республики Казахстан. Поэтому незнакомый гриб лучше оставить на месте.

Фото: ГНПП «Бурабай»

Если вы не уверены, что гриб съедобен, не стоит класть его в корзину. Не следует ориентироваться только на внешний вид или советы из интернета.

Еще одно важное правило — не оставлять после себя мусор. Пакеты, бутылки, одноразовая посуда, упаковки от продуктов и другие отходы необходимо забрать с собой. Засорение почвенного покрова бытовым мусором и отходами на особо охраняемой природной территории запрещено.

Главное правило «тихой охоты» — после вашего ухода лес должен выглядеть так же, как до вашего прихода. Собирая грибы бережно, соблюдая установленный режим и не оставляя после себя следов, посетители могут пользоваться дарами природы и одновременно сохранять лес Бурабая для следующих поколений.