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Тигры могут появиться в Казахстане в 2025 году
29 Июля 2022 17:50

Тигры могут появиться в Казахстане в 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 29 июля, отмечается Международный день тигра. Министерством экологии разработана программа восстановления тигра в Прибалхашье, которая рассчитана на 15 лет. По информации ведомства, первые тигры в дикой природе Казахстана могут появиться уже в 2025 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале ХХ века на Земле обитало около 100 тыс. тигров, относившиеся к 9 подвидам. К началу XXI века осталось всего около 3,5 тыс. Последние представители туранских тигров исчезли в 1970-х годах. На сегодня Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК разработана программа восстановления тигра в Прибалхашье, которая рассчитана на 15 лет. Она включает в себя подготовку мест обитания, выпуск тигров в природу и мониторинг успешности программы. Первые тигры в дикой природе Казахстана могут появиться уже в 2025 году», - сообщил пресс-секретарь Министерства экологии Олжас Беркинбаев.

По его словам, создана новая особо охраняемая природная территория – Государственный природный резерват «Иле-Балхаш», где ведутся работы по увеличению плотности кабана, кулана, джейрана за счет проведения биотехнических мероприятий, а также по восстановлению здесь популяции бухарского оленя. После чего экосистема будет способна поддерживать жизнеспособную популяцию тигра.

В ведомстве напомнили о том, что в 2010 году Казахстан на международном тигрином саммите объявил о готовности вернуть в Среднюю Азию популяцию туранского тигра. А в 2017 году был подписан Меморандум между Казахстаном и Всемирным фондом дикой природы (WWF) о реализации Программы по реинтродукции тигра в дельту реки Иле и Южное Прибалхашье.



Фото: facebook.com





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