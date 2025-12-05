The New York Times подала в суд на Пентагон за нарушение прав журналистов

Политика, обнародованная в сентябре, включает запрет на распространение аккредитованными журналистами даже не секретных материалов, которые не были прямо одобрены для публичного использования руководством Министерства обороны.

Журналисты, которые пытаются добыть подобную информацию, считаются «угрозой для безопасности».

По данным Пентагона, новые правила направлены на предотвращение утечек информации из ведомства.

Однако The New York Times и ряд других СМИ в знак протеста предпочли отказаться от своих пресс-пропусков.

В мае Хегсет обнародовал новые правила, ограничивающие возможность журналистов передвигаться по многим помещениям Пентагона без официально назначенного сопровождения. Это изменение нарушило многолетнюю традицию, существовавшую при демократической и республиканской администрациях.

Затем в сентябре было принято решение, требующее от новостных организаций подписывать обязательство не разглашать — или даже искать — несанкционированные материалы.

На этой неделе Пентагон официально приветствовал новый пресс-корпус.

— Старые СМИ решили самоудалиться из этого здания. И если взглянуть на цифры, становится совершенно ясно, почему никто за ними не последовал. Общенациональное доверие к этим основным СМИ упало до 28 процентов — это самый низкий показатель за всю историю. Американский народ не доверяет этим пропагандистам, потому что они перестали говорить правду, — пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.

В иске утверждается, что Пентагон нарушил конституционно закрепленное право журналистов на надлежащую правовую процедуру, приняв решение о выдаче пресс-пропусков неожиданно и без какой-либо возможности обжалования.

— Политика Пентагона в отношении доступа прессы незаконна, поскольку предоставляет государственным чиновникам неограниченную власть решать, кому выдавать аккредитацию, а кому нет, что запрещено Первой поправкой. Общественности нужна независимая журналистика и репортеры, которые ее представляют в Пентагоне, в то время как действия Министерства подвергаются все более пристальному вниманию, — заявил Гейб Роттман, вице-президент по политике Комитета репортеров за свободу прессы.

Помимо Министерства обороны и Хегсета, в иске в качестве ответчика фигурирует и Шон Парнелл, главный пресс-секретарь Пентагона.

Ранее сообщалось, что Белый дом исключил Wall Street Journal из пресс-пула Трампа.

Мы также писали о том, что Трамп повторно подал иск о клевете на сумму $15 млрд против The New York Times.