Тейлор Свифт даст толчок экономике Великобритании почти на 1 млрд фунтов стерлингов

Согласно отчету банка Barclays, почти 1,2 миллиона фанатов потратят в среднем 848 млн фунтов стерлингов на билеты, проезд, проживание и другие расходы, чтобы увидеть суперзвезду поп-музыки Тейлор Свифт на одном из ее 15 туров по Великобритании в июне и августе этого года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Средняя сумма, потраченная на билет Eras tour, составляет 206 фунтов стерлингов, хотя 14% фанатов, включая тех, кто купил пакеты VIP-билетов с премиальными местами и эксклюзивными товарами, потратили более 400 фунтов стерлингов.

Зрители потратят больше всего на проживание (121 фунт стерлингов), путешествия (111 фунтов стерлингов) и товары (79 фунтов стерлингов), в то время как почти пятая часть посетителей концерта (18%) купят новую одежду специально для мероприятия.

В отчете, который объединяет сотни миллионов клиентских транзакций с исследованиями потребительских тенденций расходов, установлено, что фанаты потратят в среднем 59 фунтов стерлингов на ужин перед концертом в ресторанах рядом с местами проведения тура в Лондоне, Ливерпуле, Эдинбурге и Кардиффе.

Каждый четвертый фанат (26%) говорит, что им придется поехать в другой город, чтобы попасть на концерт.

Пока фанаты ждут прямого эфира выступления, 28% посмотрели или планируют посмотреть фильм о туре Eras Tour, в то время как 8% планируют организовать тематическую вечеринку Тейлор Свифт до или после ее шоу.

Каждый пятый фанат (21%) купил альбом Midnight, а каждый шестой (15%) сделал предварительный заказ на последний альбом Свифт The Tortured Poets Department перед его выпуском.

Еще каждый шестой поклонник творчества певицы (14%) настолько увлечен личной жизнью Свифт, что даже начал слушать подкаст ее бойфренда, футболиста Трэвиса Келси «Новые высоты», и столько же признаются, что смотрели его матчи, потому что Свифт была среди зрителей.

- Для не фанатов 848 фунтов стерлингов, которую потратят на концерт, могут показаться огромной суммой но для владельцев билетов на Eras Tour каждый потраченный фунт - это инвестиция в воспоминания, которые они создадут. Тот, кто придумал фразу «счастье за деньги не купишь», явно не был Свифти (так называют фанатов певицы), - сказал главный специалист по поведенческим исследованиям в банке Barclays доктор Питер Брукс.

Питер Брукс отметил, что появляется все больше свидетельств того, что расходы на впечатления повышают счастье и благополучие больше, чем покупка физических вещей, особенно если этим опытом делятся с друзьями и любимыми.