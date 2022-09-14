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    15:29, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Тесты на измену, пол ребенка и генетический паспорт - популярные ДНК-исследования среди алматинцев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На площадке Региональной службы коммуникаций Алматы прошел брифинг с участием заведующей лабораторией ДНК Диной Мукушкиной. Специалист рассказала о том, как с помощью генетической дактилоскопии определяют родство, пол ребенка, предрасположенность к заболеваниям, таланты, национальность и даже измену, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

    Дина Мукушкина, выступая перед журналистами, рассказала, что, на первый взгляд, фантастические данные позволяет получить именно расшифровка ДНК. В Алматы и в стране подобные услуги достаточно популярны, это направление генетики развивается. ДНК-анализ из высоких научных технологий перешел в разряд повсеместных исследований, доступных каждому пациенту.

    Специалист Дина Мукушкина напомнила, что в начале сентября отмечался День уникальности ДНК.

    «Физически ДНК — это макромолекула, которая не только хранит в себе наследственную информацию, но и является инструкцией по развитию всего организма от одной клеточки. Уникальность ДНК определилась впервые 10 сентября 1984 года британским генетиком Алеком Джеффрисом. Он выявил, что ДНК каждого человека неповторима», - начала выступление спикер РСК.

    С того времени зародилось понятие генетическая дактилоскопия. Как и с отпечатками пальцев благодаря генетическим тестам можно установить родство, определить, причастен ли человек к преступлению. Первая область применения ДНК была криминалистика, когда, благодаря различным генетическим материалам, проводится идентификация.

    «Позже ДНК стали использовать в медицине, начали проводить диагностику заболеваний на ранних этапах, их наследственность, пищевые особенности и даже предрасположенность к талантам, родство и многое другое», - сообщила Дина Мукушкина.

    Отвечая на вопросы журналистов, заведующая лабораторией рассказала, какие услуги сегодня востребованы.

    «Есть такое понятие, как спящие наследственные заболевания, которые могут в одном поколении не проявиться, а в следующем проявиться. Как раз в таких случаях горожане обращаются за исследованием генетических факторов. Генетики могут диагностировать чужеродную ДНК в крови человека, когда начинают развиваться вирусные инфекции на ранних этапах, также можно определить наследственность человека, например, если в семье болели сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца. На ранних стадиях беременности до 10-й недели генетики могут определить хронические аномалии плода», - сказала Дина Мукушкина.

    Кроме того, алматинцы имеют возможность определить пол ребенка, сдав венозную кровь матери в лаборатории ДНК.

    Дина Мукушкина рассказала, что ежедневно люди обращаются с целью установления отцовства, материнства и родства. Как правило, пациенты обращаются анонимно. Факторы могут быть разными. Это и поиск родственников, и деление наследства.

    Весьма востребованным является и тест на измену. Горожане приносят различные виды биоматериалов или носители.

    «Это генетический анализ предполагаемого изменника в сравнении с предполагаемым участником измены. Если есть доказательства и имеются улики, мы определяем ДНК, используя методы криминалистики, экстрагируют ДНК, проверяя генетический профиль. То есть люди могут конкретно определить, как человек к этому причастен», - рассказала заведующая.

    Еще один популярный генетический и социальный тест - определение своей генеалогии и происхождения. При этом Дина Мукушкина напомнила, что все люди на земле связаны едиными предками.

    И все же генетики в большей степени проводят медицинские исследования. Проводя исследования на наследственность таких заболеваний, как рак молочной железы, яичников, Альцгеймера и Паркинсона.

    В завершение специалист рассказала, что в их лаборатории проводят так называемый генетический паспорт – питание по генам.

    «40-60% зависит от генетических факторов, будут ли у человека проблемы с лишним весом или какие-то пищевые предпочтения. Например, некоторые люди могут спокойно пить терпкий кофе, есть брокколи, для них этот вкус будет нормальным. А есть люди, которые не могут воспринимать этот вкус. Расщепление жиров в организме тоже происходит в зависимости от генов. У части людей при той или иной диете расщепление жиров происходит на 40 %, а у некоторых сжигание происходит на все 100», - объяснила Дина Мукушкина.

    Также работают гены по усвоению сахара, алкоголя, витаминов. Однако винить во всем гены не стоит, помимо генетических факторов не стоит забывать об образе жизни человека, психомиметику и питание. При выборе диеты и физических нагрузок врач посоветовала проверить себя на генетические маркеры.


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