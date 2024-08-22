Тестовые работы по извлечению топлива из реактора «Фукусимы-1» остановили

Тестовые работы по извлечению фрагментов расплавившегося ядерного топлива из второго реактора АЭС «Фукусима-1» были приостановлены практически сразу после их начала из-за проблем с оборудованием. Об этом сообщила компания — оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO), передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что речь идет об ошибке при установке специального оборудования. Сроки возобновления работ пока не определены.

- Что касается направляющих труб: когда мы готовились к установке первой трубы, то заметили, что порядок сборки не соответствует запланированному. Поэтому было принято решение приостановить сегодняшние работы на этом этапе, — сказал представитель компании на пресс-конференции.

По плану специальное оборудование для захвата топлива должно пройти через трубопровод, ведущий внутрь защитной оболочки реактора. В ходе пробного этапа специалисты TEPCO рассчитывают получить образцы мусора, который представляет собой смесь расплавившегося в результате аварии ядерного топлива с элементами поврежденных металлических конструкций и другими обломками.

Главной задачей является получение сведений о характеристиках мусора, поэтому для тестового извлечения будет использоваться устройство в виде «телескопической удочки». В результате из помещения второго реактора планируется получить образец весом несколько граммов.

На проведение этих работ уйдет около недели. Впоследствии для извлечения обломков планируется использовать более эффективное оборудование, а именно — роботизированную руку, оснащенную камерами и сенсорами.

Изначально процесс извлечения планировалось начать еще в 2021 году, однако из-за технологических проблем, в том числе задержек в разработке из-за пандемии коронавируса, он был отложен. По имеющимся оценкам, в зданиях первого, второго и третьего реакторов насчитывается в общей сложности около 880 тонн такого мусора.

В марте 2011 года из-за удара цунами на АЭС «Фукусима-1» вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали почти 165 тыс. человек.

На АЭС идут ликвидационные работы, на полный демонтаж станции потребуется не менее 40 лет.