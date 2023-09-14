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    16:56, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Тест на знание казахского языка сделают обязательным при приеме на госслужбу

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    При поступлении на государственную службу казахстанцам необходимо будет сдавать тестирование на знание казахского языка. Об этом рассказал глава Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК, ученый-алашевед Ербол Тлешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Управлении Делами Президента РК прошел круглый стол, на котором эксперты обсудили повышение статуса государственного языка. Ученый Ербол Тлешов сообщил, что скоро Правительство утвердит новую Концепцию развития языковой политики в РК на 2023-2029 годы.

    «Прежняя программа отменяется, вместо нее вводится новая Концепция. С февраля этого года прошло несколько обсуждений. Были озвучены основные направления – превращение казахского языка в язык науки и создание системы обучения. Создание системы обучения мы продвигали с 2006-2007 годов. Хотели добавить это в программу 2015 года, но были исключены по определенным причинам. Если эта инициатива будет интегрирована в Концепцию, будет создана общая система обучения казахскому языку, начиная с начальных классов школы и заканчивая государственной службой», - рассказал он, выступая на круглом столе.

    Ученый отметил, что в рамках Концепции будут впервые созданы лексико-грамматические минимумы слов казахского языка.

    «Во всем мире популярные языки имеют лексико-грамматические минимумы. Сколько слов изучается в каждом классе, какова их потребность. Потребность определяется различными требованиями: например, частота употребления, семантическое значение слов. У нас это не практиковалось. Поэтому это правда, что школьные учебники не работают. В наших книгах представлены такие литературные произведения, как «Қазыбек бидің өмірі», «Астана – әсем қала», «Жер шоқтығы – Көкшетау», слова из которых мы не произносим ежедневно или не используем ту же грамматику. Теперь в новой системе будет использован коммуникативный подход в изучении языка», - сообщил Ербол Тлешов.

    По его словам, теперь ученики школ после окончания 9 и 11 классов будут получать сертификаты, подтверждающие их знание государственного языка. Кроме того, при поступлении на государственную службу также потребуется обязательное наличие сертификата.

    «Еще одно нововведение – требование обязать высокопоставленных государственных служащих знать государственный язык. Мы пробовали внедрить для всех, но были разные возражения. В ходе обсуждения решили, что только высшие должностные лица – министр, заместитель министра, аким, заместитель акима, будут обязаны знать государственный язык», - добавил глава Комитета.


    Теги:
    Казахский язык Госслужба Другие государственные органы
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