Тесное сотрудничество и развитие партнерства: как складываются отношения Казахстана и Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Товарооборот Казахстана и Китая вырос сразу на треть за год. За январь–декабрь 2022 года товарооборот Казахстана с Китаем составил уже 24,1 млрд долл. США — сразу на 34,1% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Весна для Казахстана и Китая началась со встречи Премьер-Министра РК Алихана Смаилова и чрезвычайного и полномочного посла КНР в Казахстане Чжан Сяо. Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, привлечения инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, цифровых технологий, использования трансграничных рек и прочего, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК.

Глава Правительства справедливо отметил, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, а также входит в топ-5 стран-инвесторов в экономику республики. Алихан Смаилов обозначил готовность Правительства активно работать над достижением цели, поставленной главами двух наших государств, по увеличению объема взаимной торговли до 35 млрд долларов США к 2030 году.

Стоит отметить, что наши страны к этой цели идут планомерно и вполне уверенно. За январь–декабрь 2022 года товарооборотКазахстана с Китаем составил уже 24,1 млрд долл. США — сразу на 34,1% больше, чем годом ранее.

Экспорт из Казахстанаувеличился за год на 34,7%, до 13,2 млрд долларов США. Доля экспорта РК в Поднебесную заняла в общем товарообороте страны весомые 15,6%. Импорт из Китая в Казахстан вырос на 33,5% за год, до 11 млрд долларов США. Доля Китая в структуре импорта РК составила 21,9%.

Среди ключевых экспортных категорий Казахстана в Китайна первом месте стоят сырая нефть и нефтепродукты:4,1 млрд долларов США — сразу в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Далее идут рафинированная медь и медные сплавы (2,3 млрд долларов США, плюс 15,2% за год), а также природный газ (1,2 млрд долларов США, плюс 13,6%).

В пятерку ключевых экспортных товарных групп также попали продукты неорганической химии и ферросплавы.

В то же время среди ключевых категорий импорта из Китая в Казахстан первую строчку занимают телефоны и смартфоны: 910,7 млн долл. США — на 29,6% больше, чем годом ранее. К основным импортируемым товарным группам также относятся вычислительные машины, одежда, шины и автозапчасти.

Китайские предприниматели — активные инвесторы в экономику Казахстана. Обязательства резидентов РК перед китайскими инвесторами по итогам сентября 2022 года составляли 13,4 млрд долларов США, причем показатель держится на этом стабильном уровне.

Основные объемы вложений китайских инвесторов направлены в сферу транспорта и складирования (2,9 млрд долларов США), обрабатывающую промышленность (2,7 млрд долларов США), а также строительство (2 млрд долларов США).

Тем временем валовой приток прямых китайских инвестиций в РК по итогам января–сентября 2022 года составил почти 1 млрд долларов США, а в 2021 году за три квартала и вовсе достигал 1,5 млрд долларов США.

Отношения Казахстана с Поднебесной будут расширяться и укрепляться, несмотря на череду кризисов - от коронавирусного до геополитического, которые напрямую затронули наши страны. Так, к примеру, планируется возобновление работы МЦПС «Хоргос», открытие третьего железнодорожного перехода в районе автомобильного пункта пропуска «Бахты-Покиту», развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительство крупных автомагистралей и создание новых производств в машиностроении.

Также ожидается скорейшее возобновление авиасообщения между Астаной и Пекином с частотой три рейса в неделю и упрощение процедур при поездках граждан.

Посол КНР в РК Чжан Сяо выразил заинтересованность китайской стороны в импорте сельхозпродукции из Казахстана, увеличении объемов железнодорожных перевозок, укреплении межрегионального взаимодействия и партнерства в IT-секторе. По его словам, в настоящее время казахстанским компаниям оказывается активное содействие в выходе на крупные китайские торговые платформы и рынок КНР в целом.

«Мы считаем, что имеется большой потенциал для выведения наших экономических отношений на качественно новый уровень. Нам нужно ставить новые, более амбициозные цели», — сказал Чжан Сяо.