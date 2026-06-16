Тесные комнаты, общий туалет: центр адаптации в Атырау перевели в другое здание

В Атырау центр адаптации несовершеннолетних временно переведен на территорию детского дома «Шанырак». В настоящее время здесь воспитываются 25 детей, передает корреспондент Kazinform.

Ранее центр располагался в микрорайоне Авангард города Атырау. Однако в начале года по поручению прокурора области на объекте была проведена комплексная проверка, в ходе которой был выявлен ряд нарушений законодательства. По словам прокурора города Атырау Мергена Мендигалиева, прежнее здание не в полной мере соответствовало действующим требованиям.

— Предыдущее здание не соответствовало ряду требований. По этому поводу был внесен акт прокурорского надзора. В результате дети были временно переведены сюда. Здесь созданы все условия для обеспечения безопасности детей и эффективной организации их досуга, — сказал он.

В ходе проверки было установлено, что помещения в здании были слишком тесными, столовая не соответствовала санитарным требованиям, мальчики и девочки пользовались общим туалетом, игровые площадки не были оборудованы в соответствии с требованиями безопасности, а площадь, приходящаяся на каждого ребенка, была ниже установленной нормы. Также выяснилось, что требования пожарной безопасности соблюдались не в полном объеме.

Теперь коллектив центра ожидает начала строительства нового здания. Ранее руководитель областного управления образования Марат Абуов сообщал, что новое здание центра адаптации несовершеннолетних будет построено в микрорайоне Жулдыз-2.

В настоящее время разработана проектно-сметная документация объекта, которая проходит государственную экспертизу.

Ранее также был зафиксирован случай побега детей из данного центра.