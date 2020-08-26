Из центра адаптации несовершеннолетних в поселке Новая-Бухтарма сбежали трое воспитанников

АЛТАЙ.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане зафиксированы два факта пропажи детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что на днях личный состав полиции был дважды поднят по сигналу «Тревога». 23 августа в дежурную часть с обращением обратилось руководство Центра адаптации несовершеннолетних (ЦАН) п.Новая-Бухтарма о том, что воспитанники 14-15 лет после вечерней прогулки самовольно покинули учреждение.

Полицейские отдела полиции района Алтай сразу же приступили к розыскным мероприятиям по поиску подростков, которым, возможно, могла угрожать опасность.

Стражи порядка прочесали все близлежащие территории, подвалы жилых домов и заброшенные здания. На поиски пропавших ребят задействован весь личный состав районного подразделения, в том числе оперативники и участковые инспекторы отдела полиции.

Наряду с этим, были перекрыты дороги в направлении областного центра, города Алтай, Катон-Карагайского района. Активно принимали участие и волонтеры, представители молодежного центра. В результате, в течение полсуток, пропавших братьев Владимира и Николая, также 15-летнего Вадима полицейские обнаружили по месту проживания - в соседних поселках Баяновск и селе Соловьева.

«Отделом полиции района Алтай направлено представление в управление образования области о привлечении руководства ЦАН к дисциплинарной ответственности. Нами рекомендовано усилить контроль и индивидуальную профилактическую работу с привлечением психолога», - сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Еще один случай произошел, в том же районе накануне. Двое малолетних девочек ушли из дома без ведома родителей в неизвестном направлении. Обеспокоенные родительницы сразу же обратились в полицию, что и помогло оперативно устновить их местонахождение.

Выяснилось, что обе девочки дружат и вместе ушли с дома, никого не предупредив. В результате, малолетних девочек полицейские нашли в течение полутора часов и вернули родителям.

«Благодаря полицейским наши дочери нашлись живыми и здоровыми. Полицейские оперативно установили их местонахождение.Мы очень вам благодарны!», - отметили матери найденных девочек.

Полицейские Восточно-Казахстанской области рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра и уделить им свое внимание.

Фото: ДП ВКО

