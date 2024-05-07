Tesla подала в суд на индийскую компанию за нарушение прав на товарный знак

Генеральный директор «Tesla Inc.» Илон Маск подал иск в Индии против индийской компании по производству аккумуляторов «Tesla Power» в связи с предполагаемым нарушением прав на товарный знак, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщает FOX Business, письмо в суд о прекращении противоправных действий было направлено против компании «Tesla Power India», расположенной в г.Гургаон (Индия) и имеющей офис в штате Делавэр под названием «Tesla Power USA».

Представители индийской компании заявила на слушаниях, что производят «свинцово-кислотные аккумуляторы», а не батареи для электромобилей, и не стремятся осваивать индустрию электрокаров.

Старший юрисконсульт «Tesla Inc.» Чандер Лалл сообщил, что использование названия компанией «Tesla Power India» не только вызвало путаницу в стране, но и нанесло ущерб их бизнесу из-за предстоящих увольнений. Он добавил, что «Tesla Inc.» начала получать жалобы от клиентов, адресованных «Tesla Power».

Судья запретил «Tesla Power India» выпускать какие-либо рекламные акции с использованием названия «Tesla» до следующего слушания, назначенного на 22 мая т.г. До тех пор «Tesla Power India» будет вынуждена давать письменные ответы в свою защиту, говорится в протоколах суда.

Иск подан почти через две недели после того, как И.Маск отменил встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в пользу визита в Китай, где он встретился с премьер-министром Ли Цяном, чтобы обсудить развертывание там своих передовых функций помощи водителю.