24-часовой визит Илона Маска в Китай: Tesla прошла оценку безопасности данных

Визит генерального директора американской компании Tesla Илона Маска в Китай состоялся на фоне проходящего 18-го Пекинского международного автосалона China Auto 2024, на котором представлено свыше 270 моделей электромобилей, большинство из которых китайского производства, передает агентство Kazinform.

В этом году на Пекинском автосалоне представлено 117 мировых премьер (в том числе 30 мировых премьер транснациональных компаний) и 41 модель концепт-каров. На выставке также представлено 278 моделей электромобилей.

Пекинский автосалон продлится до 4 мая в международном выставочном Shunyi. В списке компаний-участников известные китайские и иностранные автопроизводители.

В период пребывания главы Tesla в Пекине Китайская ассоциация производителей опубликовала список из 76 моделей интеллектуальных подключенных транспортных средств, которые отвечают требованиям по безопасности данных в КНР, в том числе и Tesla.

Список был опубликован после тестов безопасности, совместно проведенных Китайской ассоциацией автопроизводителей и Государственным центром быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете Китая.

В заявлении Китайской ассоциации автопроизводителей отмечается, что проверка призвана помочь в регулировании обработки автоданных, защите прав пользователей автомобилей и создании благоприятной среды для безопасности автоданных и индустрии.

В минувшие выходные состоялась встреча премьера Госсовета КНР Ли Цяна с гендиректором Tesla Илоном Маском, прибывшим с коротким менее чем 24-часовым визитом в Китай.

— Развитие Tesla в Китае можно назвать успешным примером китайско-американского экономического сотрудничества, и факты доказали, что равноправное сотрудничество и взаимная выгода отвечают интересам двух стран, — заявил глава китайского правительства.

В свою очередь, Илон Маск отметил, что завод Tesla Gigafactory в Шанхае является самым эффективным предприятием компании, и выразил готовность углублять сотрудничество с Китаем для достижения более взаимовыгодных результатов.

Комментируя нынешний визит главы Tesla в Китай, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на этой неделе в ходе регулярного брифинга заявил, что Китай стремится к высококачественному развитию, твердо придерживается стратегии открытых дверей и беспроигрышного сотрудничества, продолжает создавать первоклассную деловую среду, ориентированную на рынок, верховенство закона и интернационализацию, поощряет иностранные инвестиции, придает большое значение соответствующим стремлениям предприятий с иностранным финансированием и защищает законные права и интересы таких предприятий.

— Мы относимся к отечественным и иностранным предприятиям одинаково и равноправно. Иностранным компаниям предлагается продолжать углублять сотрудничество с Китаем, а также соблюдать китайские законы и правила и выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности, — сказал китайский дипломат.

В материале газеты Global Times приводится мнения экспертов, которые считают тот факт, что Tesla прошла проверку на безопасность данных вместе с рядом китайских производителей электромобилей, демонстрирует, что правительство Китая поддерживает усилия иностранных компаний в развивающихся секторах по соблюдению требований безопасности.

По словам сотрудника Китайской академии общественных наук Лю Сяна, визит Илона Маска в КНР демонстрирует, что любая иностранная компания, которая достаточно уверена в себе, чтобы прийти на китайский рынок электромобилей с жесткой конкуренцией, получит свое место, и нет никакой преференциальной политики в отношении китайских компаний.

Китайский рынок электромобилей отличается высокой конкуренцией, и многие игроки сжигают миллиарды юаней, не добиваясь успеха.

— Tesla уже столкнулась с серьезными вызовами со стороны жесткой конкуренции на китайском рынке электромобилей и ей предстоит проделать серьезную работу, — приводит Global Times оценки китайского эксперта Лю.

Визит Илона Маска в Китай, во время которого он заявил, что Tesla готова углублять сотрудничество с Китаем для достижения более взаимовыгодных результатов, свидетельствует о важности Китая для американских компаний, как основной производственной базы и основного рынка, подытоживает китайский таблоид.

Согласно данным Ассоциации автомобильной промышленности Китая (CAAM), по итогам 2023 года КНР экспортировал 4,91 млн единиц автомобилей.

Масштабный рост обусловлен резким увеличением экспорта новых энергетических транспортных средств (NEV), который в прошлом году вырос на 77,6% до более чем 1,2 млн единиц. Экспорт чисто электрических автомобилей вырос на 80,9%, а гибридных — на 47,8% по сравнению с прошлым годом.

В 2023 году производство и продажи NEV превысили 9,58 млн и 9,49 млн единиц, увеличившись на 35,8% и 37,9% в годовом исчислении, соответственно. Доля рынка NEV составила 31,6%.

По прогнозам CAAM, в 2024 году объем продаж NEV в Китае достигнет 11,5 млн единиц, а общий экспорт автомобилей составит 5,5 млн единиц.