    21:58, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Tesla начала внедрение расширенной системы помощи водителю в Европе

    Компания Tesla запустила в Европе обновленную версию системы Full Self-Driving (FSD) с контролем водителя. Первой страной, где начали внедрение технологии, стали Нидерланды, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Tesla
    Фото: DW

    Компания приступила к поэтапному внедрению в Европе более продвинутой версии системы помощи водителю Full Self-Driving (FSD) с обязательным контролем со стороны человека за рулем.

    Система обучена на больших объемах данных реального вождения и способна в пределах действующих ограничений самостоятельно выполнять ряд функций — движение по маршруту, смену полос, объезд препятствий, повороты и автоматическую парковку. При этом водитель обязан постоянно контролировать ситуацию и быть готовым взять управление на себя.

    Первой страной внедрения стали Нидерланды. В компании отмечают, что рассчитывают на дальнейшее получение разрешений регуляторов и расширение географии использования системы в Европе.

    Несмотря на название Full Self-Driving, технология не является полностью автономной системой управления автомобилем и относится к ассистирующим функциям помощи водителю.

    Как уточняет издание, аналогичные функции уже доступны на отдельных рынках, включая США, Канаду, Китай, Южную Корею и ряд других стран.

