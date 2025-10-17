Теряется скот: фермеры Актюбинской области просят оградить границу с Россией

Чтобы вернуть скот, приходится обращаться к жителям соседнего государства. Кто-то идёт навстречу, а кто-то — нет. Фермеры считают, что единственным решением станет строительство ограждений вдоль границы.

Пять районов — тысяча километров открытой границы

Пять районов Актюбинской области — Мартукский, Кобдинский, Каргалинский, Хромтауский и Айтекебийский — непосредственно граничат с Российской Федерацией. Общая протяженность границы в пределах этих районов составляет около 1000 километров. Это создает значительные сложности для фермеров, которые пасут скот в пограничной зоне.

— Я сам из Атырауской области, но уже третий год занимаюсь животноводством в селе Жарык Кобдинского района. Все это время мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: скот уходит за границу. Мы связываемся с жителями на той стороне, просим помочь и перегнать скот обратно. Если пограничники замечают животных, их задерживают, и вернуть их становится сложно, — рассказывает фермер Бауыржан Ермеккалиев.

Он уверен, что решить проблему можно только одним способом — поставив ограждение вдоль границы.

Аким села: фермеры обязаны следить за своим скотом

Аким села Жарык Танат Кенбаев подтвердил, что фермеры действительно сталкиваются с подобными трудностями, хотя официально никто с этим вопросом к нему не обращался.

— Я работаю акимом чуть больше года. Хотя лично ко мне жители с этой проблемой не приходили, я осведомлён о ней. Иногда фермеры получают специальное разрешение для возврата скота с территории России. Такое разрешение можно оформить онлайн через портал eGov или на бумаге. Сейчас мы готовим документы по поводу строительства ограждения и планируем направить официальное предложение. От нашего села до границы — примерно 35-40 километров, — сообщил Танат Кенбаев.

Кража лошадей и российская сторона границы

Житель другого населенного пункта — села Караганда, расположенного в 25 километрах от границы, также поделился своей историей. Этим летом у Жаксылыка Бабилова украли 12 лошадей. Чтобы найти животных, он сначала оформил разрешение, а затем пересек границу через пограничный пост Жайсан в Мартукском районе.

— Граница в Кобдинском районе частично огорожена, но в основном открыта. После пропажи лошадей я пересек границу и начал поиски. На российской стороне почти никто не занимается животноводством — в основном пашут землю. В оврагах есть загоны, где могут держать животных. Я своими глазами видел внутренности забитых животных. Конечно, если пограничники заметят, они возвращают скот. Но бывают дни, когда не замечают. Скот идет с ветром и может сам перейти границу. Если бы стоял забор — такого бы не случалось, — говорит Жаксылык Бабилов.

Правовая коллизия: фермер не имеет права гнаться за скотом через границу

По законодательству Казахстана, фермер не имеет права пересекать границу, даже если видит, как его скот уходит на ту сторону. За самовольное пересечение границы предусмотрена ответственность.

— Если мы получаем разрешение на въезд в Россию, нас обязательно сопровождают пограничники. Самостоятельно пересекать границу запрещено. По сути, искать скот смысла нет. Даже если найдешь, сможешь вернуть только часть, а иногда вообще ничего. По закону, если скот пересекает границу, его задерживают, ищут владельца. Только при наличии документов, подтверждающих право собственности, животное можно погрузить в транспорт и через пограничный пункт вернуть обратно. Гнать скот пешком нельзя. Сейчас мы звоним знакомым в России, просим перегнать скот обратно. Платим им за это. Ждем с этой стороны. Они делают то же самое. У них скота мало — в основном занимаются земледелием. У нас же большинство занимается животноводством, — объясняет он.

Аким района: скот должен быть под постоянным присмотром

Аким Кобдинского района Изгилик Тынымгереев утверждает, что обычные жители села не выпускают скот за пределы границы. Однако фермеры обязаны держать пастухов, чтобы не допускать ухода животных.

— В Хобде одно хозяйство уже оградило участок длиной 12 километров. Те, кто относится к делу с ответственностью, нанимают пастухов и следят за скотом. Так и должно быть. У каждого хозяйства должен быть человек, который каждый день занимается выгоном и перегоном животных. Протяженность приграничной зоны в районе составляет более 200 километров, — отметил он.

Ответ Пограничной службы

Kazinform направил официальный запрос заместителю председателя КНБ РК, директору Пограничной службы Ерлану Алдажуманову. Ответ поступил от руководителя аппарата О. Бектенова.

Протяженность государственной границы между Актюбинской областью и Россией составляет 988 километров, с Узбекистаном — 243 километра.

Сведения о том, какая часть границы оборудована ограждениями, относятся к категории ограниченной информации.

— Охрана границы осуществляется в соответствии с Законом РК «О Государственной границе». В период с 2024 по 2025 годы фактов перехода скота, принадлежащего жителям приграничных сел Кобдинского района, зарегистрировано не было. Закон «О Государственной границе» не регулирует вопросы выпаса животных. Согласно статье 12, на границе и в приграничной зоне действует особый режим. По постановлению Правительства, ширина приграничной полосы составляет 100 метров. Согласно статье 24, пребывание граждан и осуществление хозяйственной деятельности в этой зоне возможно только при наличии специального разрешения от Пограничной службы. В случае нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 514 КоАП РК, — говорится в официальном ответе.

Ответственность за нарушение режима границы

Согласно статье 514 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение режима государственной границы Республики Казахстан», предусмотрены следующие штрафы: для физических лиц — 10 МРП; для субъектов малого предпринимательства — 15 МРП; для субъектов среднего бизнеса — 20 МРП; для субъектов крупного бизнеса — 50 МРП.

Дополнение: пробки на границе

Следует отметить, что в текущем году на пограничных пунктах между Казахстаном и Россией наблюдаются скопления автотранспорта.

17 сентября 2025 года министр финансов подписал приказ о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы на автотранспорте, а также в порядок перевозки грузов и товаров.