Территорию Кенсайского кладбища сократили в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Территорию Кенсайского кладбища сократили в Алматы. Об этом сообщил аким Медеуского района Султанбек Макежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Принято решение о передачи территории Кенсая-3 под захоронение людей. Там на самом деле 90 гектаров земли было, из них 35 га было под захоронение, остальная часть - санитарная защитная зона. С учетом мнения жителей сократили площадь захоронения до 15 га, вся остальная зона более 70 га - это санитарная защитная зона. Мы там в прошлом году посадили 3800 карагачей и кустарников», - сказал Султанбек Макежанов на отчетной встрече с журналистами.
Он также отметил, что была встреча с жителями дачного массива района Кенсай-1 и 2.
«Они говорят: срочно поставьте ограждение. В одном месте, говорят, уберите, в другом, наоборот, поставьте. Договорились, что они проведут сход жителей, если этот вопрос концептуально примется, то мы ограждения снимаем и перетаскиваем на Кенсай-1 и 2, где люди проходят, чтобы им было комфортно. Утром и вечером там темно, поэтому есть тема боязни. Мы совместно со специализированным комбинатом ритуальных услуг эту работу проводим и продолжим в этом году», - пояснил аким района.
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