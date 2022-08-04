4 Августа 2022 11:30

Территорию «Атакента» реконструируют и благоустроят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2023 году акимат Алматы проведет реконструкцию и благоустройство территорий «Атакента». Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района Алматы, передает МИА «Казинформ».

Житель Бостандыкского района на встрече с акимом города заявил, что территория «Атакента» запущена, пруды покрыты пеной. Зелень вокруг высыхает.

«По вопросу «Атакента» мы приняли в коммунальную собственность наши земли, которые были определенное время бесхозными. Готовится отдельный проект по восстановлению самого «Атакента», по его дополнительному озеленению. Со следующего года мы начнем модернизацию и реконструкцию этой территории», - ответил Ерболат Досаев.