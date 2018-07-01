Территория индустриальной зоны Туркестана увеличится до 300 гектаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Территория индустриальной зоны Туркестана увеличится до 300 гектаров, будут построены современные заводы и фабрики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В Туркестане намерены уделить особое внимание развитию предпринимательства, сельского хозяйства и туризма. Ведущей должна стать отрасль промышленности, что в свою очередь поспособствует снижению безработицы.

В январе-марте 2018 года предприятиями индустриальной зоны произведено продукции на 343,3 млн тенге. Кроме того, за 3 месяца текущего года объем промышленного производства достиг 4 331,2 млн тенге.



К примеру, мебельная фабрика, расположенная на территории индустриальной зоны, ежедневно выпускает 100 комплектов спальных и кухонных гарнитуров, при этом фабрика способна выпускать ежегодно порядка 30-35 тыс комплектов спальных и кухонных гарнитуров. В будущем число таких предприятий будет расти.

Наряду с этим, по словам акима города Туркестан Алипбека Усербаева, на сегодня разработан план развития сферы производства.

На сегодняшний день ведется систематизированная работа по привлечению инвесторов из-за рубежа.