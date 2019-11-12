Территория Актюбинской области была центром объединения сарматских племен - археолог

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Территория Актюбинской области в древности была одним из крупных центров мощного объединения сарматских племен, что представляет большой интерес для археологов, которые изучают элитные погребальные сооружения сарматов в этом регионе. Об этом рассказал на встрече в историко-краеведческом музее генеральный директор института археологии имени А. Маргулана Бауыржан Байтанаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Актюбинская область - богатый край, который представляет большой интерес для археологов. История Актюбинской области уходит в каменный век. Человечество освоило эту территорию как минимум 1 млн лет назад. Сохранились артефакты, которые говорят о том, что в середине I тысячелетия до нашей эры эта территория была одним из центров мощного объединения сарматских племен. Это были свободолюбивые племена. Однако элитные погребальные сооружения сарматов грабили родственные племена», - отметил Бауыржан Байтанаев,





«Как известно, в октябре в ходе раскопок на могильнике Таскопа нам повезло - мы обнаружили артефакт, незамеченный грабителями - это конская сбруя и головной убор вождя сарматов. Несомненно, это была богатая гробница. Мы извлекли артефакты монолитом. И сейчас они хранятся в Актюбинском музее в специальном температурном режиме, так как там есть органика, которая может разложиться. Необходимо провести рентгенографию, томографию, полное исследование и реставрацию», - продолжил ученый.









Планируется передать найденные артефакты на реставрацию в Россию или за рубеж. Археолог признался, что в советское время они отстали по междисциплинарным исследованиям, поэтому реставрацию провести не смогут.

По его мнению, важно не только провести раскопки, но и провести междисциплинарные исследования, дальнейшее изучение артефактов, вплоть до определения генотипа древних племен, определения материала, из которого сделаны предметы, датировки захоронений и т.д.

«По закону мы 2 года будем изучать артефакты, делать реставрацию, а потом будем сдавать заказчику - акимату области. Но мы не имеем права ошибаться. Методику исследования согласуем, с начала года приступим к работе», - сказал Б. Байтанаев.

Программа по изучению археологических памятников Актюбинской области будет продолжаться в течение 3 лет.





«Когда-то на территории Казахстана была единая культура племен. Она распространялась от Черного моря до Тихого океана. Здесь жили саки, сарматы, массагеты, даи, дахи. Это очень перспективные исследования», - добавил директор института.