Территории 26 кладбищ больше не будут расширять в Атырау

Размеры 26 кладбищ на территории города Атырау и сельских округов больше не будут увеличивать. Такое решение планируют принять в рамках поправок в Генеральный план областного центра, передает корреспондент агентства Kazinform.

На территории города расположены 14 кладбищ, еще 12 — в сельских округах. Как сообщили представители городского акимата, ограничение территорий кладбищ не означает, что на них будет полностью запрещено хоронить. Если на действующем кладбище есть место, проводить обряд захоронения разрешено. Основное изменение заключается в том, что территория кладбищ более не будет расширяться. Вместе с тем планируется сократить зону санитарной защиты с 300 метров до 100 метров.

По словам заведующего сектором Атырауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Маулена Саламатова, после утверждения Генплана вокруг 26 кладбищ будут проведены работы по благоустройству.

— После принятия решения вокруг указанных кладбищ будет проведена работа по созданию парков и озеленению. В этих местах не будут строиться жилые комплексы и игровые площадки, — сказал Маулен Саламатов.

Кадр из видео

Заведующий сектором сообщил, что будут проведены соответствующие работы и по небольшому кладбищу на улице Афанасьева, где похоронены несколько человек, а также такому же кладбищу на улице Ашхабадской и ряду кладбищ без государственных актов. Их территория будет огорожена, зона санитарной защиты сократится.

Ранее были расширены территории кладбищ в населенных пунктах Оркен, Жанаталап и Конозек. В настоящее время на этих кладбищах есть места для захоронения.

Городские власти подыскивают участок в западной части микрорайона Акжар-2 для открытия нового кладбища. До утверждения Генплана должна быть определена точная площадь нового кладбища и оформлены необходимые государственные акты.

В новом Генплане Атырау предусмотрено поэтапное изъятие и снос объектов, расположенных на территориях, подверженных риску затопления, в санитарно-защитных зонах и охранных зонах инженерных сетей.

Также местные власти рассматривают вопрос о разделении города на два административных района.