Город Атырау могут разделить на два района
Власти Атырау рассматривают возможность разделения города на два административных района. Об этом сообщил заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, данное изменение может быть предусмотрено в рамках обновляемого генерального плана города. Инициатива связана с тем, что Атырау из года в год увеличивается как по территории, так и по численности населения.
Согласно официальным статистическим данным, в настоящее время в областном центре проживает более 391 тысячи человек.
— В настоящее время ведётся работа по внесению изменений в генеральный план города. В этом документе будут определены основные направления развития Атырау до 2040 года. В соответствии с действующим генеральным планом площадь города составляет 45 тысяч гектаров. В новом проекте поставлена цель увеличить территорию города до 57 тысяч гектаров.
В рамках обновлённого генерального плана рассматривается вопрос разделения города на два административных района — по правому и левому берегам реки Урал. Таким образом, планируется разделить Атырау на два района и организовать систему управления по аналогии с такими крупными городами, как Астана и Алматы, — сказал Кайрат Нуртаев.
По словам заместителя акима области, управление всей территорией города в рамках одной городской администрации является сложной задачей, в связи с чем и рассматривается данное предложение.
Кроме того, в числе приоритетных вопросов — развитие транспортной инфраструктуры. В частности, внимание уделяется строительству автомобильного моста, который соединит сёла Еркинкала и Дамба. Также рассматривается возможность возведения пешеходного моста через реку Урал в районе Атырауского университета имени Халела Досмухамедова, что позволит обеспечить удобный переход для горожан.
— На территории Атырау расположены санитарно-защитные и экологические объекты. Участки, которые ранее находились за пределами города, в настоящее время оказались в его границах. В этой связи возникают вопросы о том, какие объекты следует перенести, а какие оставить на месте. Думаем, до конца 2026 года завершить планировочные работы, затем пройти государственную экспертизу и утвердить документ, — сказал Кайрат Нуртаев.
В рамках подготовки документа будет проведено всестороннее изучение таких сфер, как транспортная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, строительство и другие направления. Перечень работ, которые предстоит выполнить в перспективе, будет сформирован и включён в генеральный план.
После завершения разработки документа планируется организовать встречи с жителями города. В ходе этих встреч населению будет представлен генеральный план, а также собраны предложения и мнения горожан. В целом документ должен пройти процедуру утверждения на уровне городского маслихата и правительства.
Следует отметить, что генеральный план города Атырау в последний раз разрабатывался в 2016 году.
Ранеев соответствии с генеральным планом город Тараз был разделён на два административных района.