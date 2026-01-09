Город Атырау могут разделить на два района

По его словам, данное изменение может быть предусмотрено в рамках обновляемого генерального плана города. Инициатива связана с тем, что Атырау из года в год увеличивается как по территории, так и по численности населения.

Согласно официальным статистическим данным, в настоящее время в областном центре проживает более 391 тысячи человек.

— В настоящее время ведётся работа по внесению изменений в генеральный план города. В этом документе будут определены основные направления развития Атырау до 2040 года. В соответствии с действующим генеральным планом площадь города составляет 45 тысяч гектаров. В новом проекте поставлена цель увеличить территорию города до 57 тысяч гектаров. В рамках обновлённого генерального плана рассматривается вопрос разделения города на два административных района — по правому и левому берегам реки Урал. Таким образом, планируется разделить Атырау на два района и организовать систему управления по аналогии с такими крупными городами, как Астана и Алматы, — сказал Кайрат Нуртаев.

По словам заместителя акима области, управление всей территорией города в рамках одной городской администрации является сложной задачей, в связи с чем и рассматривается данное предложение.

Кроме того, в числе приоритетных вопросов — развитие транспортной инфраструктуры. В частности, внимание уделяется строительству автомобильного моста, который соединит сёла Еркинкала и Дамба. Также рассматривается возможность возведения пешеходного моста через реку Урал в районе Атырауского университета имени Халела Досмухамедова, что позволит обеспечить удобный переход для горожан.

— На территории Атырау расположены санитарно-защитные и экологические объекты. Участки, которые ранее находились за пределами города, в настоящее время оказались в его границах. В этой связи возникают вопросы о том, какие объекты следует перенести, а какие оставить на месте. Думаем, до конца 2026 года завершить планировочные работы, затем пройти государственную экспертизу и утвердить документ, — сказал Кайрат Нуртаев.

В рамках подготовки документа будет проведено всестороннее изучение таких сфер, как транспортная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, строительство и другие направления. Перечень работ, которые предстоит выполнить в перспективе, будет сформирован и включён в генеральный план.

После завершения разработки документа планируется организовать встречи с жителями города. В ходе этих встреч населению будет представлен генеральный план, а также собраны предложения и мнения горожан. В целом документ должен пройти процедуру утверждения на уровне городского маслихата и правительства.

Следует отметить, что генеральный план города Атырау в последний раз разрабатывался в 2016 году.

