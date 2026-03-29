Территориальное устройство Казахстана: какие изменения ждут поселки и города страны

Проект разработан на базе действующего законодательства страны об административно-территориальном устройстве. Кроме того, проект закона предусматривает внесение изменений и дополнений, направленных на уточнение отдельных норм, совершенствование правоприменительной практики и приведение в соответствии с Конституцией Казахстана.

К примеру, в законе намерены утончить понятие «город областного значения». Связано это с тем, что необходимо сохранить такой статус некоторым населенным пунктам из-за численности населения менее 50 тысяч человек.

— По стране существуют восемь городов областного значения с численностью населения менее 50 тысяч человек: Курчатов (9,8 тысяч человек), Текели (29,6 тысяч), Приозерск (10,6 тысяч), Сарань (43,2 тысяч), Аркалык (27,1 тысяч), Лисаковск (34,3 тысяч), Байконыр (31,2 тысяч) и Каражал (17,1 тысяч), но имеющие важное промышленное, культурное или историческое значение, перспективу дальнейшего социально-экономического развития и роста численности населения, — говорится в пояснении Министерства нацэкономики РК.

В списке изменений также определение статуса поселка по численности населения не менее 500 человек. В редакции закона от 1993 года эта цифра составляет не менее 3000 человек. Отмечается, что в стране на сегодня 65 поселков, в 19 из них количество людей уже менее 3000.

Также в Казахстане намерены ввести понятие «обособленные поселения» вместо «крестьянские поселения». Предусматривается, что это позволит закрепить особый статус поселений, которые не входят в состав города и села. Устранит неопределенности, упростит правоприменение таких категорий.

Вместе с тем, предлагается ввести норму по установлению и изменению границ населенных пунктов на основании утвержденного генплана или схемы развития и застройки данного населенного пункта в порядке, установленном законами Республики Казахстан. Всего закон включает в себя 22 статьи, а в случае принятие он будет введен с 1 июля 2026 года.

Напомним, на портале «Открытые НПА» также опубликован проект Конституционного закона «О статусе столицы». Документ предусматривает возможные изменения в облике Астаны.