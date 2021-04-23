Терминалы для сбора пластиковых бутылок появятся в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился второй этап модерации идей на платформе Birge. По результатам онлайн-голосования определены четыре идеи жителей для реализации в городе. В скором времени на онлайн-голосование будут представлены ещё порядка 30 идей горожан. Идеи, которые отобраны жителями для реализации, будут рассмотрены на предстоящем IT-совете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

С момента запуска платформы, которая была запущена по поручению акима столицы Алтая Кульгинова, жители приняли активное участие в развитии города. Горожане предложили более 290 идей. Большинство граждан поддержало идеи в сфере образовании, экологии, общественных пространств, урбанистики и социальной сфере.

Лучшими идеями столичных жителей были признаны:

1) Студенческая карта

Автор идеи – Д. Нугуманов по теме «Образование» предложил создание единой студенческой карты для оплаты общественного транспорта, пополнения стипендии, входа в университет, скидки в заведениях и т.д.

2) Раздельный сбор мусора

Автор идеи - Ж. Санзыбаев в категории «Экология» предложил установку терминалов для сбора целых пластиковых бутылок, пивных, алюминиевых и банок из-под соков с перечислением денег на транспортную карту или телефон.

3) Устройство сквера имени Күйші Дина

О. Жакупова по теме «Общественное пространство» предложила обустроить в городе сквер и установить скульптурную композицию Дине Нурпеисовой.

4) Переделать бордюры для возможности беспрепятственного проезда детских колясок, граждан с ограниченными возможностями, велосипедов.

Сабденов Б. оставил идею в категории «Урбанистика» и предложил оборудовать бордюры специальными съездами, которые позволяли бы беспрепятственно проезжать определенные участки улиц, пешеходных дорожек, зданий, в скверах/парках и так далее для удобства проезда детских колясок, граждан с ограниченными возможностями и велосипедистов.

Ознакомиться с идеями граждан и ходом реализации можно на платформе Birge в разделе «Идеи на реализации».

Напомним, что платформа Birge создана для формирования пула проектов для развития города в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город». Отметим, что здесь рассматриваются предложения, в которых имеется идейность. Также особо интересные идеи с готовыми решениями, которые инициатор может продемонстрировать.

решениями, которые инициатор может продемонстрировать.

Вместе с тем важны и сами предложения граждан, на основании которых открываются новые пути развития отдельных направлений города. Только опираясь на потребности граждан, возможно создать комфортный город для всех. В рамках концепции «Слышащего государства» каждая идея жителя будет детально изучена и рассмотрена совместно с профильным органом. Системные вопросы необходимо направлять в iKomek.

Приём идей горожан открыт, и каждый житель может поучаствовать и внести свой вклад в развитие города. Полный список идей к реализации можно посмотреть здесь. Контакты: 55 73 61. E-mail: [email protected]