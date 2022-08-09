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Терминал внутренних рейсов реконструируют в аэропорту Алматы
9 Августа 2022 00:35

Терминал внутренних рейсов реконструируют в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - После завершения строительства нового терминала международного аэропорта Алматы планируется реконструкция терминала внутренних рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Собираемся ли мы проводить реконструкцию внутреннего терминала в будущем? Да. Если мы смотрим на общий процесс, то сначала заканчивается новый терминал. После его запуска мы приступим к ремонтным работам нынешнего терминала. Мы уже сейчас рассматриваем разные варианты. Стараемся нынешний терминал улучшать по возможности… Мы смотрим, какие у нас есть возможности», - сказал на брифинге РСК старший вице-президент по наземному обслуживанию и производству АО «Международный аэропорт Алматы» Зитцерс Симонс.

TAV Airports, выкупившая международный аэропорт Алматы в мае 2021 года, планирует построить новое здание международного пассажирского терминала. Реализация проекта вместе с существующими инфраструктурными объектами позволит аэропорту обслуживать до 14 млн пассажиров в год. Завершение строительства запланировано на 2024 год.

Ранее общественности был представлен дизайн здания нового терминала международного аэропорта Алматы.


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