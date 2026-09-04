Терминал в Аляте, локомотивы и суда: Казахстан и Азербайджан обсудили новые проекты

Посол Казахстан в Азербайджане Алим Байель встретился с вновь назначенным сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Азербайджаном, Заместителем Премьер-Министра Азербайджанской Республики Самиром Шарифовым, передает Kazinform.

В ходе встречи Алим Байель отметил высокую динамику двусторонних отношений, которая подтверждается регулярностью взаимных визитов глав государств. Он также поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку казахстанской инициативы по повышению статуса Межправительственной комиссии.

С 2026 года сопредседателями координационного механизма стали Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев и заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов.

В свою очередь, Самир Шарифов заявил о готовности приложить все необходимые усилия для дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества между двумя братскими странами.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной и других сферах.

В частности, были рассмотрены вопросы строительства совместного интермодального терминала в порту Алят, поставок казахстанских локомотивов и вагонов в Азербайджан, строительства судов на Бакинском судостроительном заводе для нужд Казахстана, дальнейшего развития совместного Бакинского зернового терминала в порту Говсан, а также увеличения транзита казахстанских энергоносителей через Азербайджан.

Особое внимание было уделено реализации совместных проектов и усилению экономической и промышленной кооперации с использованием созданного в 2024 году совместного инвестиционного фонда.

Стороны подчеркнули, что создание совместных производств будет способствовать дальнейшему увеличению объемов товарооборота между двумя странами.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономических отношений и обсудили планы совместной работы на ближайшую перспективу.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений и взаимодействие парламентов двух стран.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Корея обсудили проекты в сфере ИИ и промышленности.