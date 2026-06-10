Теракты против правоохранителей готовили в Кыргызстане: задержан 31 человек

В Ошской и Баткенской областях Кыргызстана пресечена деятельность ячеек международных террористических организаций, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным ГКНБ, в ходе масштабной спецоперации, прошедшей в ночь на 9 июня, задержан 31 член МТО «Катиба аль-Таухид валь-Джихад» и «Исламское Государство» (прим.ред. запрещенная на территории РК организация), из них 11 лиц в Ошской области и 20 человек в Баткенской области. Задержанные планировали террористические акты в отношении сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей.

В ходе обысков изъяты религиозно-экстремистская литература, 4 единицы незарегистрированного огнестрельного оружия, символика террористических организаций, а также деньги, предназначенные для финансирования зарубежного террористического подполья.

В настоящее время ведется проверка связей задержанных, установление возможных сообщников и выявление каналов финансирования противоправной деятельности.

Ранее в Кыргызстане пресекли канал помощи международным телефонным мошенникам.