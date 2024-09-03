Теракт в Кабуле: погибли 6 человек

Шесть человек погибли, еще 13 получили ранения в понедельник днем в результате теракта, совершенного смертником в юго-западном районе Кабула, столицы Афганистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Официальный представитель кабульской полиции Халид Задран сообщил, что террорист пронес на теле самодельное взрывное устройство и привел его в действие в районе Кала-и-Бахтияр, шестом районе Кабула. Все погибшие, за исключением смертника, были гражданскими лицами.

Пострадавшие доставлены в больницу. Ведется расследование.

Напомним, Германия депортировала 28 осужденных афганских граждан в страну происхождения — это первая депортация в Афганистан после прихода «Талибана» к власти. Австрия присоединилась к Германии в вопросе депортации преступников в Афганистан.