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    09:40, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Теракт в Кабуле: погибли 6 человек

    Афганистан
    Фото Миссии ООН в Афганистане / Ф. Ваези

    Шесть человек погибли, еще 13 получили ранения в понедельник днем в результате теракта, совершенного смертником в юго-западном районе Кабула, столицы Афганистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Официальный представитель кабульской полиции Халид Задран сообщил, что террорист пронес на теле самодельное взрывное устройство и привел его в действие в районе Кала-и-Бахтияр, шестом районе Кабула. Все погибшие, за исключением смертника, были гражданскими лицами.

    Пострадавшие доставлены в больницу. Ведется расследование.

    Напомним, Германия депортировала 28 осужденных афганских граждан в страну происхождения — это первая депортация в Афганистан после прихода «Талибана» к власти. Австрия присоединилась к Германии в вопросе депортации преступников в Афганистан.

    Теги:
    Теракт Терроризм Ближний Восток Афганистан Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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