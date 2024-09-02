Австрия присоединилась к Германии в вопросе депортации преступников в Афганистан

Федеральное ведомство по делам иммиграции и убежища Австрии заявило, что депортация в Афганистан разрешена в каждом конкретном случае в связи с изменением ситуации с безопасностью в стране, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Австрия присоединилась к Германии и заявила, что намерена начать депортацию афганских граждан обратно в Афганистан. Это произошло после того, как в пятницу Германия депортировала в Афганистан 28 «осужденных преступников», что стало первой подобной депортацией в страну после возвращения талибов к власти в 2021 году.

Вена заявила, что намерена тесно сотрудничать с Берлином по вопросам совместных депортаций.

— Министр внутренних дел уже очень долгое время ведет переговоры с министром внутренних дел Германии о том, как мы можем решить проблему депортации в Афганистан. Потому что Австрия сейчас тоже депортирует афганцев и сирийцев. Теперь следующим шагом будет возможность депортировать людей непосредственно в Афганистан или Сирию, — сказал канцлер Карл Нехаммер.

Министр внутренних дел Герхард Карнер приветствовал решение Германии как «очень хорошее». В марте он назвал «необходимыми и срочными» переговоры о том, следует ли пересмотреть общеевропейский запрет на депортацию в Афганистан и Сирию.

— В настоящее время мы не можем репатриировать кого-либо в такие страны, как Сирия или Афганистан, поскольку это противоречит законодательству ЕС, — заявил Карнер в Брюсселе в марте. — В Австрии на эти две страны приходится около трех четвертей всех заявлений о предоставлении убежища.

Федеральное ведомство по делам иммиграции и убежища Австрии уже заявило, что депортация в Афганистан допустима в каждом конкретном случае в связи с изменением ситуации с безопасностью в стране.

А Конституционный суд в своем июльском постановлении подтвердил эту оценку иммиграционных властей.

В настоящее время министерство и Федеральное ведомство иностранных дел ведут активную работу по осуществлению депортации в Афганистан, начав переговоры с рядом европейских стран.

— То, что депортация в Афганистан снова возможна, — это требование, которое я от лица Австрии выдвигаю уже давно. И поэтому я очень рад, что это происходит. Очень важно, чтобы мы снова депортировали людей в Афганистан и Сирию. И именно поэтому в будущем это будет происходить и при выезде из Австрии, — сказал Карнер в пятницу. — Тот факт, что там правит террористический режим, а именно «Талибан», стал причиной приостановки депортации. Вот почему так важно тесно сотрудничать с партнерами в регионе, чтобы мы могли возвращать людей в Кабул или Афганистан напрямую».

Австрия, как до недавнего времени и Германия, не депортировала никого напрямую в Афганистан с момента возвращения талибов к власти в 2021 году. Страна и раньше депортировала афганских граждан, но всегда в третьи страны.

Несмотря на то, что идея совместной с Германией депортации нашла поддержку у многих представителей австрийского политического спектра, некоторые из них предупреждают о необходимости тщательного изучения случаев.

Федеральное агентство по иммиграции и убежищу сообщило, что в 2023 году более 21 000 сирийцев попросили убежища в Австрии, и почти 9 000 заявок подали граждане Афганистана.