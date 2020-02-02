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Теракт произошел в Лондоне: нападавший застрелен

2 Февраля 2020 23:09
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Теракт произошел в Лондоне: нападавший застрелен

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - На юге Лондона мужчина был застрелен полицейскими, после того как напал с ножом на прохожих. Сообщается о двух раненых, подробностей об их состоянии нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

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Лондонская полиция сообщила, что рассматривает произошедшее как теракт.

Предположительно около двух часов дня по местному времени мужчина зашел в магазин и напал на людей с ножом. Потом он, как говорят очевидцы, вышел на улицу и атаковал женщину на велосипеде. К этому моменту сработала тревога и к месту нападения прибыли полицейские. Они трижды выстрелили в нападавшего, он скончался на месте.

«Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в районе Стрэтем. На данном этапе мы полагаем, что несколько людей получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент квалифицирован как связанный с терроризмом», - говорится в заявлении полицейских в «Твиттере».



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Ключевые слова: Происшествия, Великобритания,
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