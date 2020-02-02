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вчера 12:24
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Теракт произошел в Лондоне: нападавший застрелен
ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - На юге Лондона мужчина был застрелен полицейскими, после того как напал с ножом на прохожих. Сообщается о двух раненых, подробностей об их состоянии нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.
Лондонская полиция сообщила, что рассматривает произошедшее как теракт.
Предположительно около двух часов дня по местному времени мужчина зашел в магазин и напал на людей с ножом. Потом он, как говорят очевидцы, вышел на улицу и атаковал женщину на велосипеде. К этому моменту сработала тревога и к месту нападения прибыли полицейские. Они трижды выстрелили в нападавшего, он скончался на месте.
«Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в районе Стрэтем. На данном этапе мы полагаем, что несколько людей получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент квалифицирован как связанный с терроризмом», - говорится в заявлении полицейских в «Твиттере».
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