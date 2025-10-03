Теракт 2016-го в Актобе: откровения осужденных

В двух прошлых выпусках рассказывалось, как 5 июня 2016 года Актобе стал ареной террористической атаки, как силовики и простые граждане остановили преступников, а также о суде над участниками нападения. Но, чтобы понять, почему трагедия стала возможной, нужно услышать тех, кто ее совершил.

Это способ понять, какие идеи и обстоятельства толкают людей на путь насилия. Помимо самих осужденных своим мнением делятся и эксперты – теологи и религиоведы. Они рассказывают, как радикальные течения используют человеческие слабости, и что должно сделать общество, чтобы такие трагедии больше не повторялись.

Куклы и кукловоды

Сегодня лица, признанные виновными в террористическом акте 2016 года, содержатся на пожизненном заключении в учреждении чрезвычайной безопасности «Черный беркут» в Житикаре.

Осужденные утверждают, что плана, как такового не было, как и конкретных заблаговременных инструкций. Все указания давались лидером группы на месте по факту происходящих событий. Роли нападающих на объектах или сторожевых в дверях не назначались. Все происходило само собой.

- Никто вообще не знал, куда мы идем, что будем делать сейчас. А уже когда на улицу вышли, там уже да, стало ясно как будем в магазин «Паллада» заходить, - сказал осужденный Арсен Танатаров.

На вопрос, ради какой идеи Арсен Танатаров шел в тот момент на преступление, он ответить не смог. Вроде как за компанию. Хотя звучит это довольно дико. За компанию можно прогулять урок в детстве, потому что все сбежали из школы. За компанию можно съездить на рыбалку, даже если ты не фанат такого вида отдыха. Но вот пойти за компанию на грабеж и причинение вреда незнакомым тебе людям, мягко говоря, странно.

Операция «дерадикализация»

Дерадикализацией осужденных занимаются теологи и психологи. С ними встретились журналисты программы «Правда в деталях». Как отмечают специалисты на данный момент признали всех семерых, получивших пожизненные сроки, дерадикализированными. Для достижения такого результата проводилась большая работа, которая заключается в первую очередь в привитии религиозной грамотности и объяснении разницы в традиционных и радикальных подходах в исламе.

- С ними, со всеми, работают наши теологи. По истечении 9 лет я могу вам сказать, что, действительно, они изменились и очень сожалеют. Они ошибались. Признают, что были религиозно неграмотные. Там был принцип толпы — один за всех, и все за одного, – отмечает советник директора Общественного фонда «ИПРЦ «AQNIET» Алим Шауметов.

По словам психологов осужденные переживают отрицание, не понимают как «как могли так поступить»?

- Если кто-то в религиозной идеологии искал спасение, искал, допустим, прощение, кто-то, наоборот, — власть и, допустим, адреналин, – считает психолог-консультант Общественного фонда «ИПРЦ «AQNIET» Жулдыз Жанабергенова.

Сила пропаганды

Если верить словам осужденных, они стали разменной монетой на пути достижения своих целей лидерами группы Дмитрием Танатаровым и Арманом Айтуганом. Но если рядовые участники группы, как они говорят, не понимали, ради чего рискуют своими жизнями и подвергают опасности чужие, то те, кто подбил группу на нападения, имели конкретные планы покинуть страну.

- Дмитрий Танатаров и Арман Айтуган — они изначально хотели уехать в Сирию, но у них не было паспортов, у них не было финансовых средств, – рассказал Советник директора Общественного фонда «ИПРЦ «AQNIET» Алим Шауметов.

В предшествующие теракту в Актобе годы ИГИЛ активно вербовал граждан СНГ, пропагандируя выезды на джихад в Сирию. Не миновало это и наших соотечественников. Хоть в сравнении с соседними странами из Казахстана выехало не так много людей, но все же они были. И самое страшное, что многие увозили с собой семьи – жен и детей туда, где реальность жестко отличалась от обещанных условий. Власти совместно с общественными фондами активно работали над сокращением количества выезжающих.

- Где-то, начиная с 2012 по 2016 год, нам удалось остановить 512 наших граждан. Если взять статистику выехавших в Сирию, — где-то 850 наших граждан уехали за этот период. Из РФ уехало около 7 тысяч, из Таджикистана и Узбекистана — 3,5 тысячи, из Кыргызстана — 2,5 тысячи. Благодаря разъяснительной работе у нас небольшая цифра, – сообщил Алим Шауметов.

Тем не менее идеи радикализма так или иначе все равно просачивались на территорию нашей страны, в том числе через интернет, находя приверженцев среди тех, кто не смог реализоваться в жизни, кто был внутренне потерян, искал ответы в религии, не разобравшись в существовании различных течений.

Дезориентация личности

Главная ошибка многих людей – непонимание, откуда стоит черпать информацию о религии, откуда нет. Многие верят первым попавшимся источникам, которыми чаще всего являются либо знакомые, либо ролики в интернете. Отсутствие критического мышления, времени и желания на аналитику материалов приводит к ошибкам и плачевным последствиям. И, к сожалению, далеко не все могут эти ошибки исправить. 7 человек по делу о теракте в Актобе уже никогда не выйдут на свободу. Хотя, будь они хоть немного бдительнее, все могло быть иначе.

- Раньше я, лично за себя говорю, — особо не размышлял ни о чем. Любую информацию проглатывал какая она есть. Хотя, если поразмышлять, многие вещи можно самому узнать. Вот я сижу здесь 10 лет, читал книги, с теологами общался. И начинаешь размышлять. А раньше размышлений не было. Слепое следование было, – говорит осужденный Арсен Танатаров.

Психологи отмечают, что в большей степени осужденные не обладали религиозной грамотностью, имели низкий уровень критического мышления. Когда человек переживает личный кризис он может быть вовлечен в радикализм. К этому толкают потребность в принадлежности к группе единомышленников, низкая социализация и отчужденность, низкий заработок.

- Там все-таки было влияние радикального лидера. Было идеологическое давление, – констатирует психолог-консультант Общественного фонда «ИПРЦ «AQNIET» Жулдыз Жанабергенова.

По словам Розы Акбаровой, члена Республиканской палаты судебных экспертов, в подобных случаях имеет место идеологическая обработка — на фоне происходящих событий акцент делается на такие понятия, как справедливость, истина и другие ценности. Всё зависит от контекста, от того, что окружает этих людей. Возможно, кто-то остался без работы, у кого-то возникли семейные или финансовые трудности. Люди объединяются по определенным признакам — будь то принадлежность к социальной группе, профессиональной сфере или наличие схожих психологических установок.

- Изначально группа состояла примерно из 40 человек, однако со временем она трансформировалась в радикальное объединение — особенно на финальных стадиях формирования. Этот процесс проходил поэтапно: вовлечение происходило шаг за шагом. Изучая соответствующие материалы, мы ясно видим, что радикальные идеологи — будь то образованные или просто обладающие развитой интуицией — никогда не начинают с откровенно радикальных идей. Вначале они опираются на общеизвестные, традиционные коранические тексты, на те положения, которые действительно существуют в религии. Да, в исламе упоминается борьба, да, такие темы есть — и именно на этом они строят свой дискурс. Постепенно, опираясь на эти основы, они внедряют собственную радикализированную идеологию, втягивая последователей все глубже. Этот переход незаметен, но системен — и именно так формируется радикализация, - рассказала Роза Акбарова.

Со всеми радикалами в тюрьмах в обязательном порядке работают теологи. Их задача – отделить зерна от плевел, объяснив каноны традиционного ислама. Важно объяснить основы и взаимосвязь контекстов различной религиозной литературы. Навести на рассуждения и собственные размышления.

- Кто-то быстро воспринимает информацию, перестраивается, а кто-то будет долго сомневаться, потому что ту идеологию, которую им внедрили — она достаточно эмоционально сильная. И перестроить на самом деле — очень тяжело. Через какое-то время может прийти принятие. После принятия с человеком уже можно выстраивать конструктивный диалог, вывести его на другой уровень понимания религии, – говорит психолог Жулдыз Жанабергенова.

Извлечение урока

Истории этих людей – горькое напоминание о том, что терроризм не возникает на пустом месте. У него всегда есть социальные, психологические, идеологические корни. Сотрудники правоохранительных органов могут предотвратить нападение, но только общество способно сделать так, чтобы никто не захотел брать в руки оружие. Это ответственность семьи, школы, духовных лидеров и каждого гражданина. Актобе заплатил высокую цену, и если сделать выводы, эта цена станет вкладом в будущее, в котором такие трагедии невозможны.

Радикальные идеи ищут уязвимых людей, ищут тех, кто готов поверить, что насилие решает проблемы. Чтобы этого не случилось снова, нужно не только бороться с экстремизмом силой закона. Нужно слышать тех, кто потерял опору, говорить с теми, кто ищет ответы, и не оставлять человека один на один со своей болью.