Теплый Атлантический циклон принес дождь в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Минувшей ночью дождь со снегом прошел почти по всей территории Северо-Казахстанской области. За исключением Тайыншинского, Акжарского и Уалихановского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», территория региона находится под влиянием активного Атлантического циклона с системой теплых фронтов, с большими запасами влаги. Он принес плотные облака с осадками в виде дождя и снега, гололедные явления, туманы, порывистый ветер.

«Фактически на территории области при прохождении теплого фронта с 21.00 часов 21-го февраля отмечалось постепенное повышение температуры воздуха от 1-6 мороза до 1-2 тепла, выпадение смешанных осадков в виде дождя и снега. Количество осадков выпало на большей части территории области от 0,3 до 4,6 мм. Осадков не было в Тайыншинском, Акжарском и Уалихановском районах. Наблюдалось усиление ветра южных направлений 12 метров в секунду, с порывом 16 метров в секунду, местами порывы достигали 20 метров в секунду», - прокомментировала заместитель директора филиала Наталия Левина.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, на 10.00 часов все дороги по области открыты, сообщений об остановке транспорта на трассе не поступало.

В травматологию за медицинской помощью к этому времени обратились семь человек.

Завтра, 23-го февраля, по области ночью ожидается снег, днем – дождь и снег. На западе, севере, востоке области - низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, западный 9-14 метров в секунду, на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7, на западе области 10 мороза, днем 0-5 мороза.

24-го февраля н севере, востоке области пройдет снег, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-15, на западе области 18 мороза, днем - 8-13, на западе области 16 мороза.