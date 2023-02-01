Тепловыделяющие сборки для работы атомных электростанций начал поставлять Казахстан в Китай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 2009 года Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем добычи урана по итогам 2022 года составил 21,3 тысячи тонн. С учетом нестабильной геополитической ситуации в 2023 году будет проработан вопрос диверсификации транспортных маршрутов поставок урановой продукции», - сказал Болат Акчулаков.

Одним из важных вопросов, как отметил глава Минэнерго, является повышение переделов добываемой продукции. Так, в декабре прошлого года поставлена первая партия тепловыделяющих сборок в Китай, которые предназначены для работы атомных электростанций.

Ранее сообщалось, что вопрос выбора района для строительства АЭС будет вынесен на общественное обсуждение в этом году.

Фото: criptoaldia.com