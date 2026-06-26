Тепловой стресс угрожает 130 миллионам работников в Европе

Европейский профсоюзный институт (ETUI) представил проект европейского законодательства, призванного защитить здоровье работников в периоды сильной жары, пришедшей в регион, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

Европейский институт профсоюзов представил доклад с предложениями по защите здоровья работников в условиях изменения климата и сильной жары, пришедшей в Европу. Один из авторов доклада подчеркнул, что опасность не ограничивается югом континента.

— Разумеется, тяжелее всего ситуация на юге: именно там мы фиксируем больше всего несчастных случаев. Но в то же время наибольший рост таких инцидентов наблюдается в Центральной и Северной Европе, — рассказал Андреас Флурис, профессор физиологии Университета Фессалии.

По данным доклада, около 130 млн работников по всей Европе подвергаются тепловому стрессу на рабочем месте, что ежегодно приводит примерно к 277 тысячам травм и 230 смертельным случаям.

Изменение климата повышает частоту и интенсивность таких волн жары, которые влияют на здоровье и снижают работоспособность. Оптимальная температура для работы — 16 °C. Выше этого порога при каждом повышении температуры на 1 °C продуктивность в среднем падает примерно на два процента, пояснил Флурис в интервью Euronews.

— Во время обычной волны жары на юге Европы потери продуктивности достигают примерно 20-25 процентов. В Центральной Европе этот показатель составляет от 8 до 14 процентов, и даже в Скандинавии мы фиксируем потери на уровне 3-6 процентов из‑за жары в течение года, — добавил он.

Опираясь на научные данные, авторы доклада предлагают Евросоюзу принять специальное законодательство, направленное на регулирование рисков, связанных с жарой на рабочем месте.

Напомним, жара усилилась во Франции, в стране введен красный уровень в 49 департаментах.