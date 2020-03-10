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Тепловизоры установлены на всех таможенных постах в Туркестанской области

10 Марта 2020 08:45
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Тепловизоры установлены на всех таможенных постах в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Тепловизорные камеры установлены на всех таможенных постах департамента государственных доходов по Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

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«Для усиления контроля на всех пропускных пунктах работают санитарные врачи, а все сотрудники обеспечены одноразовыми медицинскими масками. Для дистанционной диагностики граждан при пересечении границы и измерения температуры тела установлены тепловизоры. Всего таких систем «Karina R KZ» установлено 15 штук, все они с инфракрасными камерами и ручными измерительными приборами», - говорится в сообщении.

Повышенную температуру тела у человека эти камеры могут обнаружить на расстоянии до 15 метров и подать сигнал специалисту, который следит по монитору за происходящим на пограничных пропускных пунктах.

«Если у человека будут обнаружено малейшее ухудшение самочувствия, то об этом непременно станет известно врачам. Под особым вниманием санитарных врачей и пограничников лица,которые прибывают в Туркестанскую область из Китая», - говорится в сообщении.

Отмечается, с 31 января по 6 марта в Казахстан через контрольно-пропускные пункты Туркестанской области прибыло 619 320 человек, среди них людей с коронавирусом не обнаружено.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Пневмония в Китае,
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