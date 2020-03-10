Тепловизоры установлены на всех таможенных постах в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Тепловизорные камеры установлены на всех таможенных постах департамента государственных доходов по Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

«Для усиления контроля на всех пропускных пунктах работают санитарные врачи, а все сотрудники обеспечены одноразовыми медицинскими масками. Для дистанционной диагностики граждан при пересечении границы и измерения температуры тела установлены тепловизоры. Всего таких систем «Karina R KZ» установлено 15 штук, все они с инфракрасными камерами и ручными измерительными приборами», - говорится в сообщении.

Повышенную температуру тела у человека эти камеры могут обнаружить на расстоянии до 15 метров и подать сигнал специалисту, который следит по монитору за происходящим на пограничных пропускных пунктах.

«Если у человека будут обнаружено малейшее ухудшение самочувствия, то об этом непременно станет известно врачам. Под особым вниманием санитарных врачей и пограничников лица,которые прибывают в Туркестанскую область из Китая», - говорится в сообщении.

Отмечается, с 31 января по 6 марта в Казахстан через контрольно-пропускные пункты Туркестанской области прибыло 619 320 человек, среди них людей с коронавирусом не обнаружено.