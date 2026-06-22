Тепловизоры и дроны запретили для охоты в Казахстане

Президент РК подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства». Документ направлен на устойчивое использование дикой природы, сохранение биоразнообразия и совершенствование государственного регулирования в сфере охоты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одним из ключевых нововведений стал запрет на использование авиа- и мототехники, а также беспилотных летательных аппаратов и приборов ночного видения при осуществлении любительской (спортивной) охоты. Под ограничение также попадают инфракрасные и тепловизионные устройства, лазерные целеуказатели, осветительные и звуковые приборы.

Кроме того, запрещена охота с применением сетей, а также отдельных методов добычи животных, включая выливание из нор (за исключением научных и природоохранных целей). Ограничения введены и на охоту на глухаря на токах без сопровождения егеря.

Закон также вводит разделение видов животных, являющихся объектами охоты, на лимитируемые и нелимитируемые. Их перечень будет утверждаться уполномоченным органом. Уточнены нормы использования ресурсов на закреплённых охотничьих угодьях.

Отдельный блок поправок направлен на ужесточение регулирования охотничьего хозяйства. В частности, запрещена передача прав и обязательств по договорам третьим лицам, за исключением случаев правопреемства. Мера направлена на исключение спекулятивных схем и повышение прозрачности отрасли.

Ужесточается ответственность за нарушения законодательства в сфере животного мира, включая пересмотр штрафов и введение новых составов правонарушений, в том числе за незаконный оборот дериватов сайгака.

Документ также усиливает роль егерской службы и государственного контроля. Расширяются полномочия должностных лиц, включая право применения специальных средств и служебного оружия в строго определённых законом случаях — при отражении нападения, задержании нарушителей и пресечении угроз безопасности.

При этом устанавливаются требования к порядку применения специальных средств: обязательное предупреждение, оказание первой помощи пострадавшим и информирование правоохранительных органов и прокуратуры в течение 24 часов при тяжких последствиях.

Отдельной нормой закреплено право граждан Казахстана на самостоятельную сборку патронов для личного использования при наличии соответствующего разрешения и соблюдении установленных требований. При этом запрещается изготовление боеприпасов с целью сбыта.

Закон вступил в силу 20 июня 2026 года, при этом отдельные нормы будут вводиться поэтапно — с 1 июля, 20 августа, 1 января и 16 февраля 2027 года.

Ранее охотников Казахстана уведомили о предстоящих изменениях.