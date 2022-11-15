Тепловики работают в режиме повышенной готовности в Алматы

15 Ноября 2022, 14:20

15 Ноября 2022, 14:20

Тепловики работают в режиме повышенной готовности в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный инженер ТОО «Алматинские тепловые сети» Данияр Казымбетов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что отопительный сезон в мегаполисе проходит в штатном режиме. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отопительный сезон в городе стартовал 17 октября. Коммунальщики провели предварительно подготовительные работы к началу отопительного сезона, проверив 8467 многоквартирных жилых домов, 216 школ, 197 детских садов, 129 больниц.

«Первыми подключали к теплу детские сады, школы и больницы. После - жилые дома и юридические лица. По жилым домам - подключение прошло согласно плану. Никаких отклонений не было. Те моменты, когда потребители не могли подключиться, мы уже отработали… В настоящее время отопительный сезон проходит в штатном режиме, все температурные и гидравлические режимы выдерживаются согласно графику», - сказал Данияр Казымбетов.

По его данным, в отопительный период 2022-2023 годов выполнена подготовка 1352,33 км теплосетей. Износ составляет 60%, это 811,5 км (сроком эксплуатации свыше 25 лет). В этом году выполнена реконструкция 4,7 км тепловых сетей. В 2023 году компания планирует отремонтировать еще 17,2 км тепловых сетей.

«У нас есть схема тепловых сетей, где указаны отреконструированные тепловые сети и по годам разделенные, а также те, которые необходимо реконструировать. На сегодня 60% тепловых сетей отработали свой нормативный срок. Реконструкции проводятся на тех сетях, которые имеют значительное повреждение и значительный срок износа», - отметил спикер.

С начала отопительного сезона алматинские тепловые сети перешли на работу в режиме повышенной готовности. Работают четыре круглосуточных аварийных бригад (98 человек), для выполнения ремонтных работ задействовано 12 ремонтных бригад (139 человек). Задействовано 64 единицы спецтехники.

Данияр Казымбетов, отвечая на вопросы журналистов заявил, что жители Алматы задолжали порядка 1,3 млрд тенге Алматинским тепловым сетям. Среди должников - юридические и физические лица, а также бюджетники.