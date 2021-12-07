Теплотрассу прорвало в Алматы: участок проспекта Рыскулова перекрыт
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Движение по проспекту Рыскулова в западном направлении, от улицы Жансугурова до улицы Розовой, закрыли из-за прорыва теплотрассы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с порывом теплотрассы движение по проспекту Рыскулова в западном направлении, от улицы Жансугурова до улицы Розовая, закрыто. Ограничение будет действовать до восстановления дорожного полотна. Призываем участников дорожного движения заблаговременно корректировать маршрут своего движения и неукоснительно соблюдать ПДД», - сообщили в департаменте полиции Алматы.
По предварительным данным, сегодняшним утром произошел порыв участка теплотрассы в окрестностях пересечения проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова. На месте аварии работает аварийная бригада ТОО «Алматинские тепловые сети».
Проведено переподключение потребителей, подача горячей воды восстановлена в оперативном порядке. Пострадавших и жертв не имеется.
Дорожная полиция регулирует движение транспорта, просит горожан корректировать свой маршрут и объезжать данный участок.
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