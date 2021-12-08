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Теплотрассу прорвало в Алматы: ликвидированы последствия аварии

8 Декабря 2021 12:13
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Теплотрассу прорвало в Алматы: ликвидированы последствия аварии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Последствия порыва тепломагистрали на участке, проходящем через пересечение проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова в Алматы, ликвидированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что восстановление сегмента трубопровода диаметра 1000 мм после аварии, произошедшей 7 декабря, завершено. Тепломагистраль после испытания вновь введена в строй и работает в заданном режиме.

Для открытия дорожного движения место порыва в течение суток закрыли поверх грунта специальными плитами до восстановления асфальтного покрытия.

Вместе с тем, 7 декабря с 18 часов 30 минут частично было открыто движение для автотранспорта по проспекту Рыскулова в западном направлении (северная сторона). Полностью движение автотранспорта было восстановлено к 9 часам утра 8 декабря.

«В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) просим не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО «АлТС» по телефону: +7 727 3780665», - сообщили в АлТС.

Напомним, утром 7 декабря произошел порыв участка теплотрассы в окрестностях пересечения проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова. В результате движение по проспекту Рыскулова в западном направлении, от улицы Жансугурова до улицы Розовой, было закрыто.



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#Алматы   #ЖКХ   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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