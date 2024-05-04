Теплотрассу прорвало в Алматы: горячую воду отключили в нескольких домах

В Алматы произошел порыв теплотрассы на пересечении улиц Байтурсынова и Сатпаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео прорыва трубы распространяется в соцсетях.

— На пересечении Сатпаева и Байтурсынова прорвало трубы, провалился асфальт. Сатпаева в обе стороны перекрыто, — говорится в посте.

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что порыв теплотрассы, произошедший 4 мая по улице Сатпаева восточней улицы Байтурсынова, был локализован, аварийная бригада приступила к устранению повреждения.

— Временно отключена подача горячей воды в контуре улиц Масанчи — Сатпаева — Маркова — Курмангазы для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 500 мм, который эксплуатируется с 1988 года и отслужил свой нормативный срок. Реконструкция по данной магистрали запланирована на 2025 год, в текущем году проект реконструкции проходит экспертизу, — прокомментировали в АлТС.

Восстановить подачу горячей воды в названном городском секторе планируется к полуночи. Граждан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар) настоятельно рекомендуется не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам: +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно), +7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00 часов) или 109.