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    16:47, 04 Май 2024 | GMT +6

    Теплотрассу прорвало в Алматы: горячую воду отключили в нескольких домах

    Теплотрассу прорвало в Алматы
    Фото: кадр из видео

    В Алматы произошел порыв теплотрассы на пересечении улиц Байтурсынова и Сатпаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео прорыва трубы распространяется в соцсетях.

    — На пересечении Сатпаева и Байтурсынова прорвало трубы, провалился асфальт. Сатпаева в обе стороны перекрыто, — говорится в посте. 

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что порыв теплотрассы, произошедший 4 мая по улице Сатпаева восточней улицы Байтурсынова, был локализован, аварийная бригада приступила к устранению повреждения.

    — Временно отключена подача горячей воды в контуре улиц Масанчи — Сатпаева — Маркова — Курмангазы для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 500 мм, который эксплуатируется с 1988 года и отслужил свой нормативный срок. Реконструкция по данной магистрали запланирована на 2025 год, в текущем году проект реконструкции проходит экспертизу, — прокомментировали в АлТС.

    Восстановить подачу горячей воды в названном городском секторе планируется к полуночи. Граждан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

    В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар) настоятельно рекомендуется не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам: +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно), +7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00 часов) или 109.

    Теги:
    Тепловые сети Вода Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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